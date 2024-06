Colpo importante della Nutribullet Treviso: Olisevicius resta nella Marca

Osvaldas Olisevicius giocherà per Treviso Basket anche nella stagione 2023/2024. Con una nota stampa la Nutribullet ha annunciato la conferma di quello che è stato, numeri alla mano, il giocatore più decisivo ai fini della salvezza raggiunta nello scorso campionato. Arrivato da Reggio Emilia a Treviso nel novembre del 2023 - in un momento in cui TVB aveva un record di 0 vittorie e 8 sconfitte - Olisevicius ha chiuso l’anno con 15.7 punti, 5.6 rimbalzi e 3 assist di media. La Nutribullet si assicura quindi per un altro anno le prestazioni di un giocatore tecnico, versatile e soprattutto costante nel rendimento.

«Siamo molto felici di riavere Olisevicius con noi. Appena conclusa la stagione abbiamo iniziato a parlare con lui e la sua agenzia manifestando il nostro gradimento a un suo possibile ritorno. Va ringraziata la proprietà di TVB che ha reso possibile questa operazione», ha commentato il ds Simone Giofrè. Una sensazione di gioia condivisa anche dallo stesso lituano: «Mi è piaciuto molto far parte di questa società nei mesi scorsi, sono felice che si sia riusciti a trovare un accordo e di poter tornare a Treviso per raggiungere nuovi obiettivi. Ci tengo a ringraziare i tifosi per il supporto nella scorsa stagione e non vedo l’ora di tornare a giocare al Palaverde».

La conferma di Olisevicius segue quella di Pauly Paulicap sotto canestro. Non farà invece parte del roster 2023/2024 Alessandro Zanelli. Dopo due stagioni da capitano della Nutribullet, il prodotto del vivaio Benetton ha firmato per la Givova Scafati di coach Marcelo Nicola, che l’aveva voluto fortemente a Treviso nel 2022.