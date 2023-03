Il Padel trevigiano ricorda Andrea De Marco con il suo 1° memorial il ricavato all'ADVAR

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Padel trevigiano ricorda Andrea De Marco con il 1° Memorial. Si giocherà all in a day il 2 aprile. Qualificazioni nei tre circoli trevigiani dalle 9.30 Sporting Life Center, Urban Padel Castelfranco e 0422 Padel Club, quest’ultimo presso il quale olttre alle qualificazioni verranno svolte le fasi finali. Iscrizione con offerta libera e T-Shirt in omaggio. Il ricavato andrà all’Advar onlus.

Prosegue l’open di Villorba di tennis, dove Gianfranco Griso e Roberto Marian stanno disponendo in campo i 130 giocatori iscritti. Le gare di Mercoledì 29 marzo 2023: dalle 16.30 Gianesi-Zanconato, Mariutto-Taddia; 17.00 Bresolin Andrea-Zecchini; 18.00 Archenti-Da Ros;18.30 Fortuna-Zanella, Hirschler-Bellon; 19.30 Bonaldo-Wood; 20.00 Martini-Stabarin e Bazzo-Tramarollo. Ad Altivole nono giorno di gare, fino al primo di Aprile torneo di 3^ con la supervisione di Roberta Antonello con oltre un centinaio di tennisti singolari maschile e femminile, doppi anche misto. Prossimi tornei a cui iscriversi: Alla Barchessa di Casale weekend Rodeo maschile quello del primo di Aprile per giocatori fino ai 4.3. Iscrizioni entro le ore 12 del 30/3. Allo Sporting Life Center di Vacil dal 7 al 23 Aprile la fase regionale dell’Ibi femminile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Tappa importante che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli femminili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Ci potranno partecipare le migliori players italiane che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10.000€. Andrea Camarin inoltre ha già arricchito la kermesse con tantissimi eventi. Players party, finali della manifestazione racchette di classe e tante altre sorprese.

“Dev’essere una festa del tennis trevigiano” commenta il Direttore del centro di Vacil. Avere nella Marca un evento del genere è un’occasione che dev’essere festeggiata come si merita. Altro open “sentito” sarà quello di Sernaglia dal 22/4 al 14/5 perché il montepremi sarà di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 20 Aprile.