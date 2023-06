Coppa dei Club Veneto, trionfo per il Marco Polo Padel!

Si è disputata ieri la finale regionale Veneto della Coppa dei Club che ha visto sfidarsi Padel Treviso contro Padel Marco Polo – Vittorio Veneto presso il Padel Village a Santa Lucia di Piave. Dopo una semifinale emozionante, il Marco Polo ha battuto allo spareggio il Padel Academy Black, con il Padel Treviso che ha invece regolato 3-1 il Padel Academy White! All'atto finale, il Marco Polo è partito subito forte e nel femminile ha vinto abbastanza agevolmente portandosi sull' 1-0 grazie a Miraval/Scarpa. Nel maschile, al termine di una vera e propria battaglia, a trionfare è il Padel Treviso al super tiebreak trascinato da un Luca Favaro assolutamente spettacolare, nulla possono gli ottimi Dellamaria (MVP della sua squadra) e Corbanese. Il Marco Polo si è portato di nuovo avanti grazie al misto con la coppia Santomauro/Calabretto. Decisivo dunque il secondo doppio maschile che si poggia su un equilibrio assoluto. Da Dalt e Grosso al termine di una partita mozzafiato portano il punto decisivo al Marco Polo che così può esplodere di gioia e far partire i festeggiamenti! Saranno quindi i ragazzi e le ragazze di Vittorio Veneto a rappresentare la Regione Veneto alla finale nazionale di Terni il 7-8-9- luglio.

Finale Nazionale che anche quest'anno sarà sostenuta da importanti partner: hanno confermato la loro presenza Tap Air Portugal, Birra Tsingtao, che quest’anno festeggia il suo 120° anniversario, Ente del Turismo di Barbados, Fondazione Entain, Acqua Cottorella, Cisalfa Sport e le new entry One Padel e Italgreen. Tutte le info sul torneo sono disponibili sul sito www.coppadeiclub.it, con i media partner Corriere dello Sport, Tuttosport, Prima Press, Sport Club, Today e Mr Padel Paddle che forniranno tutti gli aggiornamenti. Per la Coppa dei Club Veneto, premiati al termine della finale regionale come MVP della manifestazione Valentina Calabretto del Padel Marco Polo e Luca Favaro del Padel Treviso.