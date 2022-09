Veneto Padel cup: è già spettacolo al VPC Master FIP

E’ incominciato ieri il VPC Master FIP Tournament, con i turni di qualificazione nel mattino mentre nel pomeriggio si sono disputati 16 incontri del primo turno (sedicesimi di finale) del Main Draw per entrambe le categorie femminile e maschile. Tra gli uomini vittoria dell’unica coppia maschile italiana presente formata da Daniele Cattaneo e Riccardo Sinicropi che passano agli ottavi, superano il turno tra le donne le coppie azzurre Pappacena/Sussarello, Orsi/Tommasi, Vano/Marchetti e la coppia Italo spagnola Casali/Rodriguez.

Vittoria a sorpresa di una Wild card, la coppia paraguaiana Benitez-Perez ha avuto la meglio contro una coppia di buon livello come quella formata da Valdes (n.47 ranking Fip) e Cristian Gutierrez (n.53) in due set. Domani entrano in campo tutti i big del torneo, nel maschile con le due icone Miguel Lamperti in coppia con Jon Sanz, Juan Martin Diaz con Antonio Fernandez Cano, ma anche i vincitori del Fip Platinum VPC Agustin Silingo e Juan Belluati, nel femminile con le due coppie favorite Marta Talavan/Sofia Arauyo e Nuria Rodriguez/Teresa Navarro.

Le partite di ieri si sono svolte presso la struttura indoor Jungle Padel - Onè di Fonte, per oggi in caso di forte maltempo, sarà confermata come location il Jungle Padel o, se le condizioni climatiche dovessero migliorare, ci si sposterà per alcune o tutte le partite all’ H-Farm a Ca’ Tron – Roncade dove sono previsti anche i quarti di finale di sabato mattina.

Le semifinali del 10 pomeriggio e le finali dell’11 (ore 15) si svolgeranno nella splendida location della Zoppas Arena a Conegliano. L’ingresso è gratuito fino ai quarti di finale compresi, mentre per le semifinali e le finali i biglietti sono acquistabili al link:

https://www.ticketmaster.it/artist/veneto-padel-cup-biglietti/1101713

Le partite saranno trasmesse sul canale Youtube della FIP, sul canale Youtube di VPC e sul sito venetopadelcup.com sempre in diretta streaming. Il VPC Open Tournament invece inizierà le sue fasi finali a partire da oggi 9 Settembre con le qualificazioni e quarti di finale femminile e maschile presso il club Sporting Life Center a Breda di Piave (Treviso) e semifinali sabato presso H-Farm a Ca’ Tron – Roncade, sempre con ingresso gratuito. Per poi concludersi domenica mattina 11 Settembre a partire dalle ore 10:00 con le finali alla Zoppas Arena di Conegliano.

Partecipano le coppie vincenti dei 12 tornei VPC OPEN FIT distribuiti in tutto il territorio italiano e di 16 tornei svoltesi in tutta Europa.

Risultati 8 settembre sedicesimi di finale Main Draw - Maschile

VALENTINO GABRIEL LIBAAK (ARG) / LEANDRO ROMAN AUGSBURGER (ARG) 2-6/4-6

Q SELIM EL AROUI (TUN) / KHALED MEGDICHE (TUN) vs JAVIER GARCIA MORA (ESP) / JAVIER GONZALEZ BARAHONA (ESP) [7] 1-6/1-6

MATIAS BAEZ (ARG) / CRISTIAN CALNEGGIA (ITA) vs MARCELO CAPITANI (ITA) / GONZALO DIAZ SANGIORGIO (ARG) 6-3/4-6/7-6

[WC] JUAN IGNACIO ARTIA (URU) / MARTIN ARAUJO LIZARZA (URU) vs NICOLAS SUESCUN (ARG) / ADAY SANTANA FERRERO (ESP) 1=6/3-6

JAVIER VALDÉS GONZALEZ (CHI) / CRISTIAN GERMAN GUTIERREZ (ARG) vs [WC] JOSE O. BENITEZ ARANDA (PAR) / ADRIAN M. PEREZ HOBOUS (PAR) 3-6/5-7

DENIS TOMAS PERINO (ITA) / ARNAU AYATS DELGADO (ESP) vs [WC] MATHEUS SIMONATO (BRA) / ANDRES FREITAS (BRA) 6-4/6-2

Q RICARDO CABELLO GIACALONE (ITA) / ANTONIO JESUS VALLEJOS PEREZ (ESP) vs DANIELE CATTANEO (ITA) / RICCARDO SINICROPI (ITA) 1-6/1-6

Risultati 8 settembre sedicesimi di finale Main Draw - Femminile

ALESSIA LA MONACA (ITA) / ANNA SIGNORINI (ITA) vs MARTA PEREZ ARIAS (ESP) / LAURA GOMEZ PANDO (ESP) 6-7/3-6

[WC] ARANZAZU GALLARDO (MEX) / NATALIA BLANCO (MEX) vs MANUELA SCHUCK SILVA (BRA) / CRISTINA CARRASCOSA CAZORLA (ESP) 2-6/4-6

JULIA POLO BAUTISTA (ESP) / NURIA VIVANCOS VIVANCOS (ESP) [6] vs Q MANUELA SAVINI (ITA) / ELSA TERRANOVA (ESP) 6-2/6-1

CAROLINA ORSI (ITA) / VALENTINA TOMMASI (ITA) vs [WC] DANIELA CAROLINA NIELLA (ARG) / MARIANA VICTORIA CUERVO (ARG) 6-3/4-6/6-3

JIMENA VELASCO (ESP) / LORENA ALONSO (ESP) vs [WC] MARIANA TALARICO (USA) / TERESITA JULIA MARIANI (USA) 6-1/6-1

CARLOTTA CASALI (ITA) / MARIA EULALIA RODRIGUEZ (ESP) vs Q MINERVA HUERTAS TALAMINO (ESP) / VALENTINA SCARINGI (ITA) 6-1/6-2

MARTA GONZALEZ NIÑO (ESP) / LAIA ALVAREZ MAESTRE (ESP) vs CHIARA PAPPACENA (ITA) / GIULIA SUSSARELLO (ITA) [5] 4-6/2-6

[WC] GABRIELA ROUX VIDAL (CHI) / GIANINA MINIERI (CHI) vs CARMEN CASTILLON GAMEZ (ESP) / MARTINA FASSIO GOYENECHE (ESP) 3-6/4-6

[WC] CRISTINA CIRNE (BRA) / TATIANA CORREA (BRA) vs LORENA VANO (ITA) / GIORGIA MARCHETTI (ITA) 2-6/3-6