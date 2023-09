Paide, Trentin per un triplice colpaccio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ha sorpreso tutti, con buona probabilità anche lui stesso, ma i giorni di avvicinamento all'ultima tappa del Latvian Rally Championship e del Latvia Rally Sprint rendono sempre più chiara la portata di quanto dimostrato fino a qui da Giovanni Trentin. Il giovane figlio d'arte da Montebelluna, dopo aver preso le misure con un contesto altamente competitivo come quello lettone, ha iniziato a progredire con costanza, sino a firmare il primo successo in carriera al Cēsis di inizio Agosto, prendendo il comando delle operazioni. Saranno ben tre i titoli alla portata del portacolori di MT Racing e di ACI Team Italia, ad iniziare da quelli in LRC4 e tra gli Junior nella serie maggiore per poi passare a quello in RK9. Il pilota trevigiano si presenterà al via dell'imminente Paide Rally da leader provvisorio. “Per essere il nostro primo anno nel mondo dei rally non potevamo chiedere di meglio” – racconta Trentin – “e non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi all'ultimo evento da primo in classifica, addirittura in tre categorie. Questo dimostra che abbiamo lavorato intensamente, durante la stagione, ma non vogliamo fermarci qui perchè ci manca ancora un ultimo sforzo per poter rendere questo 2023 davvero indimenticabile. Ce la metteremo tutta per tornare vincenti.” Confermato il pacchetto a disposizione di Trentin che sarà nuovamente affiancato dall'esperienza di Danilo Fappani, alla sua destra, e supportato da Baltic Motorsport Promotion, struttura che gli metterà a disposizione la consueta Ford Fiesta Rally4. “L'esperienza di Danilo si è rivelata fondamentale per la mia crescita in Lettonia” – sottolinea Trentin – “e devo anche ringraziare il team Baltic Motorsport Promotion, assieme a MT Racing e ad ACI Team Italia, per la fiducia che mi hanno dato in quest'annata. Siamo pronti per il via.” Due le giornate di gara che saranno messe sul piatto dal Paide in versione 2023. Si partirà con un Venerdì 25 Agosto che potrebbe già dimostrarsi particolarmente selettivo, con i due passaggi sulla “Paide Linn” (2,20 km) che saranno inframezzati dalla “Põikva” (28,22 km). Il Sabato seguente, 26 Agosto, la sfida si sposterà su una duplice tornata a “Preedi” (13,90 km), “Kodasema” (8,24 km) ed a “Rava” (12,35 km), prima di ritornare sulla lunga “Põikva”. Quasi un centinaio i chilometri di speciale per un importante banco di prova per Trentin. “Sarà la prima volta che mi troverò in questa situazione” – aggiunge Trentin – “ovvero quella di essere il primo in classifica e di dover difendere questa posizione. Ci saranno soltanto due giorni a disposizione quindi sarà assolutamente vietato sbagliare. Da quanto abbiamo potuto capire il percorso dovrebbe essere bello, caratterizzato da prove speciali veloci e soprattutto lunghe. Cercheremo di lavorare al meglio delle nostre potenzialità, adattandoci ad una gara che, come per le altre, sarà la prima volta che vedrò. Non vediamo l'ora di prendere il via.”