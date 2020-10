Imoco-Saugella Monza, al via la prevendita: in 700 al Palaverde

Sabato prossimo 24 ottobre, big match in anticipo alle 20.30 con la Saugella Monza per la sesta giornata di A1, il Palaverde riaprirà all'ingresso del pubblico in base all''ordinanza regionale che permette l'ingresso di 700 persone. La società metterà quindi in vendita i biglietti da OGGI, lunedì alle 16.00 i biglietti sul sito www.imocovolley.it, sezione biglietteria, su www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.

MODALITÀ DI ACQUISTO:

-da oggi, lunedì, alle 16.00 fino a mercoledì 21 alle 16.00 vendita riservata agli ex abbonati stagione 2019/20, inserendo il codice abbonamento riportato nella tessera dello scorso anno. Da mercoledì 21 alle 16.15 vendita libera anche ai non abbonati.

-i biglietti si possono acquistare ON LINE tramite www.vivaticket.it o www.imocovolley.it, sezione biglietteria, oppure nei punti vendita VivaTicket consultabili su https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv.

ATTENZIONE! Il voucher relativo al rimborso degli abbonamenti stagione 19-20 sarà spendibile soltanto online su www.vivaticket.it; non è possibile utilizzare il voucher nei punti vendita.

ORARI E DATE DI VENDITA:

Da lunedì 19 ottobre, alle ore 16.00 la prevendita sarà dedicata esclusivamente agli ABBONATI 19/20. La prelazione non è da intendersi sul posto a sedere, ma come una “priorità” nella fase di acquisto del biglietto

rispetto a coloro che non erano abbonati. Per esercitare la prelazione bisognerà inserire all’acquisto nello spazio richiesto il CODICE ACCESSO riportato sul retro dell’ABBONAMENTO 2019/20 (vedi foto di esempio).

Da mercoledì 21 ottobre alle ore 16.15, scaduta la prelazione, la prevendita sarà aperta a tutti.

PREZZI:

 Curva (settori R, S, Q, X, Y, Z): 10 euro;

 Distinti (settori N, O, P, U, V, Z): 20 euro;

Tutti i posti sono numerati. Non sono in vendita biglietti ridotti. Non sarà valida per l’ingresso nessuna tessera di favore.

Oltre al prezzo il gestore applicherà il diritto di prevendita sul biglietto acquistato on line e nei punti vendita.

Al Palaverde il pubblico dovrà seguire le norme come da protocollo:

 misurazione della temperatura corporea all’ingresso;

 consegnare all’ingresso l’autocertificazione contenuta nella stampa del

biglietto e/o scaricabile sul sito imocovolley.it/biglietteria;

 tenere la mascherina indossata regolarmente per tutto il tempo di permanenza

al palasport;

 rispettare il proprio posto a sedere assegnato;

 seguire i protocolli indicati per l’entrata/uscita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il regolamento completo è consultabile alla pagina “biglietteria” del sito www.imocovolley.it dove si può scaricare anche l’autocertificazione.