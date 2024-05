Pallanuoto giovanile stilelibero Preganziol: l'avventura degli allievi si chiude agli ottavi di finale nazionali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le fasi nazionali, disputate a Bergamo il 28 e 29 aprile, presso il centro piscine Italcementi, si chiudono agli ottavi di finale per la squadra allievi della Stilelibero Preganziol. Gli ottavi per Preganziol iniziano subito forte la domenica, contro quella che si pensava essere la netta favorita del girone, classificatasi poi seconda, la R.N. Roma Vis Nova, la quale dimostra, ancora una volta, che la scuola pallanuotistica romana, sotto il punto di vista tecnico e tattico, è ancora molto avanti rispetto al Veneto, e la squadra trevigiana, riesce a piazzare solo il gol della bandiera, subendone in totale 16 a fine partita. La seconda partita arriva praticamente in successione, con solamente un’ora e mezza di pausa, troppo poco per recuperare a pieno e questo farà la differenza nella gara con il President Bologna. La squadra emiliana viene sorpresa da Preganziol, con la squadra trevigiana che macina gioco e palloni, e si trova sopra 3 a 1 dopo il cambio campo. Il President, avendo avuto più tempo per recuperare, nel lungo periodo non manca di lucidità e capitalizza gli unici errori, dovuti anche alla stanchezza, commessi dai ragazzi di Coach Chin, e su quegli unici errori, si porta casa la vittoria per 7 a 4. Il giorno successivo, penetra la notizia che Bergamo ha sconfitto Roma e la preoccupazione tra i ragazzi è palpabile, ma la voglia di mettersi alla prova e la curiosità di affrontare questa sfida sono maggiori, e scacciano via anche i pochi dubbi rimasti. La partita si apre con un sonoro 6 a 0 a favore dei lombardi, che sembra voler chiudere subito il match, ma i ragazzi trevigiani non ci stanno e tirano fuori tutte le armi a loro disposizione, riportano il punteggio sul 6 a 3 dopo il cambio campo. Questa impresa titanica di recupero, strappando un quarto a Bergamo, porta via non poche energie ai Preganziolesi, che subiscono nuovamente la fisicità e le silurate dal centro di Bergamo, perdendo la partita con un punteggio finale di 15 a 4. Commenta Coach Chin post partite: ”Sono stati due giorni intensi, sia per noi allenatori ma soprattutto per questi ragazzi, che hanno speso anima e corpo in tre partite convogliate in due giorni. Una bellissima esperienza, che li forma sotto tanti punti di vista, sia come persone, sia come atleti. Sicuramente porta una bagaglio di esperienza che conta molto, anche per me. Non è stato facile dal punto di vista organizzativo ma si può sempre migliorare; al di là di questo, penso sia stata un’ottima occasione per farci conoscere e per far vedere che comunque ci siamo, siamo lì e vogliamo competere. Sono fiero di questa squadra, e nonostante queste fasi nazionali si chiudano all’inizio, penso che questi due giorni con squadre di alto livello siano valsi quanto il percorso che si compie in un anno, abbiamo fatto una crescita esponenziale di partita in partita, giocandocela con squadre che mai avremmo pensato di mettere in difficoltà. Sono fiero di questo gruppo perché è gruppo dentro e fuori dal campo, e questo spesso fa la differenza. Sono fiero perché ci abbiamo provato fino all’ultimo, e visto che abbiamo assaggiato le fasi nazionali, penso faremo fatica a restare a digiuno d’ora in poi. Sono fiero di questo gruppo perché so che questo è solo l’inizio del percorso.”