Pallanuoto Serie C: il ritorno del derby parla ancora veneziano

Mestrina: 16 Stilelibero Preganziol: 10 La Mestrina ha la meglio su Preganziol. I veneziani hanno dimostrato di avere il controllo in campo durante l'intera partita. La loro capacità di tenere il possesso del pallone e di sfruttare gli spazi è stata evidente fin dai primi minuti dove però, la squadra trevigiana, ha risposto colpo su colpo. La precisione nei passaggi e la rapidità nell'azione hanno messo costantemente in difficoltà la difesa ospite, costringendola agli straordinari. La squadra veneziana ha capitalizzato tutti gli errori e le indecisioni difensive punendo Preganziol spesso e volentieri con tiri dove Vergano, nonostante l’ottima prestazione, non può intervenire. Malgrado gli sforzi della squadra trevigiana per mantenere un certo equilibrio in campo, la superiorità della Mestrina è stata evidente in quasi ogni fase di gioco. Il loro controllo del match è stato quasi totale, anche quando la squadra del Preganziol ha cercato di reagire. La difesa casalinga però, è stata costretta a fare i conti l’attacco del Preganziol, subendo per la prima volta un numero di gol in doppia cifra, peggior prestazione difensiva dall’inizio del campionato. Spiega Coach Bonetta post partita: “La Mestrina è una squadra che conosciamo molto bene: già dall'anno scorso abbiamo organizzato diverse amichevoli contro i ragazzi di Mestre e sono assolutamente convinto che tanta della crescita che abbiamo fatto negli ultimi due anni, in termini di gioco, derivi dalla possibilità di giocare con buona continuità contro una formazione di prima fascia di serie C, organizzata molto bene, fisicamente preparata e con alcuni giocatori che non sfigurerebbero in una categoria superiore. Per quanto riguarda la partita, a parte i primi botta e risposta iniziali, direi che la Mestrina ha sempre avuto il controllo del match. In attacco abbiamo fatto una partita discreta, perché segnare 10 gol, alla migliore difesa del campionato, è un segnale che ritengo molto positivo. Il problema è stata principalmente la difesa, dove abbiamo concesso veramente tanti, troppi, gol ‘facili’. La Mestrina ha capitalizzato tutti i nostri errori e le indecisioni difensive, punendoci spesso e volentieri con tiri da sotto misura. Dobbiamo assolutamente migliorare la comunicazione e la coordinazione della fase difensiva alla luce delle prossime partite che saranno il vero viatico verso una salvezza ‘tranquilla’. ” GOL: CASAVOLA 4, MICILLO 2, PAVIC, 2, DAL FABBRO 2