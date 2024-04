Pallanuoto (Serie C): pareggiano tutti e Preganziol resta al quinto posto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Serie C Reggiana 14 Stilelibero Preganziol 3 Gol: Mestriner 1, Bazzacco 1, Bonetta 1 Una trasferta che risulta dura fin da subito per i ragazzi di Coach Bonetta. La squadra trevigiana sapeva di andare incontro ad un match molto difficile, sia sulla carta che sul campo, andando ad affrontare la squadra capolista in campionato. Poche discussioni sull’andamento della partita, con il punteggio che dice 14 a 3 per la squadra padrona di casa, ma queste partite, per l’obiettivo della squadra preganziolina, vanno viste sotto un altro punto di vista. Questi match servono per iniettare esperienza e minuti nel motore dei giovani che, solitamente, trovano meno spazio in prima squadra, e che scalpitano per dimostrare il lavoro svolto durante la settimana. Nonostante il punteggio la squadra trevigiana, grazie ai pareggi delle Veronesi, Parma e Trento, resta un'altra settimana quinta in classifica. Spiega Coach Bonetta: ”La partita partiva già in salita sin dall'inizio: loro primi in classifica col migliore attacco e noi con una formazione con tanti U18. Sin dal primo tempo hanno fatto valere il loro strapotere fisico al centro. Mi è dispiaciuto vedere un atteggiamento un po' arrendevole all'inizio ma c'è da dire che il gap in termini di chili ed esperienza è stato evidente fin da subito. Ci siamo un rifatti un po' nel secondo tempo ma la partita era già chiusa. Un aspetto positivo è che abbiamo dato tanti minuti ai nostri giovani che contro giocatori così esperti valgono doppio.” Under 14/Ragazzi Stilelibero Preganziol 17 Sis Nuoto Verona 5 L’under 14, gioca in casa e si impone con un chiaro 17 a 5, che non lascia spazio ad interpretazioni. Importante prestazione dell’atleta Zugno Eileen, fresca di terzo posto al trofeo delle Regioni con il Veneto, brilla infilando addirittura 6 gol. Spiega coach Zamuner: “Siamo partiti lenti, non sfruttando le ripartenze, che in altre partite ci hanno portato a segnare più volte, dal secondo quarto, sfruttando i solidi meccanismi che abbiamo costruito e con più calma nelle azioni, siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, riuscendo soprattutto a finalizzare molte controfughe con i nostri esterni. Siamo soddisfatti perché, nonostante alcune assenze, i ragazzi hanno dato il massimo portando a casa la quinta vittoria consecutiva che ci avvicina al nostro obiettivo”