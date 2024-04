Pallanuoto Serie C: Preganziol si salva solo se...

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Serie C Stilelibero Preganziol 17 OndaBlu Formigine Sassuolo 9 Gol: Casavola 5, Dal Fabbro 4, Pavic 2, Masiero 1, Micale 1, Rampazzo 1, Mestriner 1, Biliato 1 La Stilelibero Preganziol è ormai salva, anche se la matematica… La partita tra Stilelibero Preganziol e OndaBlu Formigine Sassuolo condanna l’Ondablu ad una retrocessione quasi certa, salvo colpi di scena. Questo è stato un incontro cruciale per entrambe le squadre, con il Preganziol che ha saputo sfruttare al meglio l'opportunità per ottenere tre punti preziosi nella lotta per la salvezza. Vittoria importantissima per Preganziol che porta a casa altri tre punti e sale a quota 16 a +12 sulla zona retrocessione a quattro giornate dalla fine. La partita è stata in discussione per tre tempi, finché la squadra di casa si è limitata a giocare al ritmo della squadra ospite. Non appena Preganziol alza i giri del motore Ondablu non riesce più a tenere il ritmo e subisce una controfuga dopo l’altra, che aumentano il divario di minuto in minuto, portando il parziale sull’11 a 8 a fine terzo e sul 17 a 9 a fine quarto tempo. La squadra di coach Bonetta e coach Magliano si poitrebbe dire matematicamente salva, anche se in realtà così non è, c’è un piccolo cavillo che separa questa squadra dalla certezza assoluta. CSS Verona è l’unica squadra che potrebbe ancora scavalcare Preganziol in classifica, ma le condizioni per raggiungere la squadra trevigiana sono veramente ostiche: la squadra veronese dovrebbe vincere tutte le quattro partite rimanenti, di cui una con la Mestrina, in piena corsa playoff e di certo non intenzionata a lasciare punti per strada, e CSS dovrebbe inoltre battere la squadra preganziolese in casa all'ultima giornata, con 8 o più gol di scarto, avendo appunto vinto le tre partite precedenti. Se CSS Verona dovesse perdere anche solo una delle prossime 4 partite, la salvezza potrà dirsi raggiunta al cento per cento. Il commento di Coach Magliano:”Abbiamo affrontato questa partita con una consapevolezza incredibile. Fin dall'inizio sapevamo che ogni punto sarebbe stato cruciale per la nostra lotta per la salvezza, e ci siamo dedicati anima e corpo a ottenere il massimo risultato possibile. Gli avversari hanno fatto un ottimo lavoro nel secondo e nel terzo tempo, riuscendo a recuperare lo svantaggio iniziale aumentando l'intensità di gioco e la fisicità. Ma noi non ci siamo lasciati intimidire. Abbiamo risposto con precisione e concentrazione, mantenendo la testa lucida anche sotto pressione. È stato nel quarto tempo che abbiamo veramente brillato. Abbiamo aumentato il vantaggio, giocando con determinazione e mettendo in campo tutto ciò che abbiamo imparato e allenato durante la stagione. Ogni azione, ogni passaggio, ogni tiro è stato eseguito con un'unica idea in mente: la vittoria. E alla fine, ce l'abbiamo fatta. È una sensazione incredibile sapere che il nostro duro lavoro e la nostra dedizione hanno portato al risultato sperato. Ora possiamo guardare avanti con fiducia e determinazione, pronti ad affrontare qualsiasi sfida ci riservi il resto della stagione”