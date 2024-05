Pallanuoto Serie C: Preganziol ko con Lodi; Bonetta: «Voglio la stessa intensità a Parma»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Stilelibero Preganziol 8 Sporting Lodi 15 Gol: Dal Fabbro 4, Casavola 2, Micillo 1, Pavic 1 Nella sedicesima giornata di Serie C, la Stilelibero Preganziol si trova a fronteggiare la terza forza del campionato, lo Sporting Lodi, arrivato in terra veneta con l’obiettivo dei tre punti per rimanere in corsa playoff. La squadra trevigiana invece è libera da pensieri, poiché già salva, e coach Bonetta può giocare a viso aperto tutte le frecce a disposizione del suo arco. La partita è stata caratterizzata dalla dimostrazione, forse troppo evidente, della maggiore fisicità della squadra lombarda. Lodi è una squadra dalla indubbie qualità tecniche, evidentemente maggiori rispetto a quelle della squadra trevigiana, la quale, nonostante tutto, lotta con le unghie con i denti dimostrando di poter mettere in difficoltà anche una squadra del calibro dei neoretrocessi lombardi. La partita: Il match inizia subito forte, con Lodi che si porta avanti 3 a 0 nell’arco di due minuti, tra il 5’ e il 3’ del primo tempo, Preganziol non ci sta a cedere così facilmente davanti al proprio pubblico e dopo questo “schiaffo” iniziale, i ragazzi di coach Bonetta iniziano a giocare. Casavola su un uomo in più e due volte Dal Fabbro, uno si rigore e l’altro sempre su superiorità numerica, riportano il match sul 3 a 4. Un gol, con qualche dubbio sulla correttezza dell'esecuzione del "alzo e tiro", riporta in vantaggio Lodi sul 3 a 5 a 26” dalla fine del primo quarto. Secondo tempo in cui i lodigiani allungano di nuovo portando momentaneamente il punteggio sul +4 a due minuti dal cambio campo, ma la squadra Lombarda si rilassa inspiegabilmente, probabilmente pensando di aver già messo abbastanza gap per gestire la partita fino alla fine, così Dal Fabbro non perdona e infila due volte il portiere avversario, dopo aver guadagnato due espulsioni nel giro di un minuto. La fisicità di Lodi si nota lungo tutta la partita, tanto che i lodigiani a rischio tripla espulsione prima del cambio campo sono due e il lombardo Miglioli finisce la sua partita già prima della fine del secondo tempo. Il punteggio, all’inversione di panchine dice 5 a 7 per la squadra ospite. In apertura di terzo tempo Pavic mette paura a Lodi portando la squadra trevigiana a -1 nel punteggio, passano a malapena venti secondi e la squadra ospite si ripota a +2, per poi andare a +3 a metà terzo tempo, Micillo accorcia nuovamente per la squadra di casa e riporta i trevigiani in carreggiata sul 7 a 9. L’azione successiva gli ospiti si riportano sul +3 con un pallonetto perfetto di Novasconi, imprendibile anche per il nostro Vergano. Lodi subisce l’ennesima espulsione, Preganziol ringrazia e finalizza la superiorità dopo un ottimo giro palla che fa girare la testa alla difesa lodigiana, e libera Casavola sul palo, il quale deve solo finalizzare in porta. A pochi secondi dalla fine del terzo tempo Lodi guadagna una delle poche espulsioni concesse dalla squadra di casa, e la finalizza riportando il vantaggio lombardo a tre lunghezze. Quarto tempo ad una sola voce con Preganziol che non ne ha più per reggere la fisicità lodigiana, e subisce un parziale di 4 a 0. Lodi finisce la partita con 4 giocatori espulsi definitivamente, con il risultato finale che non rispecchia a pieno l’andamento del match ma mette in luce i limiti tecnici e tattici della squadra di casa. Coach Bonetta sulla partita: «Senza mezzi termini penso abbiamo giocato contro la squadra più attrezzata del campionato. Il risultato finale forse è un po' troppo severo, perché non rispecchia una partita con più lati positivi che negativi, in primis l'atteggiamento. Ho chiesto ai ragazzi, dopo la prestazione incolore di Verona, di giocare senza pressioni ma soprattutto con convinzione e penso che si sia visto. Spero di vedere la stessa intensità e voglia a Parma».