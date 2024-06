Pallanuoto, stagione storica per il settore giovanile di Stilelibero Preganziol

Il settore giovanile della Stilelibero si è distinto e fatto conoscere a livello regionale e nazionale. Partendo dai più “piccolini”, la squadra cat. Esordienti, di cui hanno fatto parte i ragazzi di annate dal 2012 al 2015, ha partecipato con 14 atleti del proprio vivaio, per il secondo anno consecutivo, al campionato Esordienti triveneto, in cui si classificano in ultima posizione, comunque divertendosi e mettendo in acqua tutto quello che hanno imparato durante le partite e negli allenamenti, in pieno spirito sportivo e spassoso, come deve essere per i piccolissimi di tutti gli sport.

Passiamo ora alla categoria Ragazzi, la prima categoria agonistica, con le annate 2010-2011. Nonostante un accoppiamento molto sfortunato in precampionato, in cui hanno dovuto affrontare le tre squadre più forti del Triveneto, i ragazzi si sono qualificati quarti su cinque per l'accesso alla fascia di campionato adatta. I ragazzi partecipano quindi al girone C Triveneto, in cui riescono, a parte un piccolo stop per 6 a 6 contro il Bentegodi Verona a vincere in scioltezza il campionato, senza perdere neanche una partita, ciò rispecchia il livello raggiunto da questi ragazzi. Visti i risultati forse potranno ambire a degli accoppiamenti in precampionato più favorevoli. La cat. Allievi “B”, composta dalle annate 2008-2009(e innesti 2010-2011), presenta i risultati migliori a livello giovanile, qualificandosi prima di tutto come seconda forza in campionato, raggiungendo le semifinali regionali e giocandosi la finale per il terzo posto della categoria Allievi “B” Triveneto. Raggiunto questo traguardo sembra tutto finito, quando dalla federazione italiana nuoto arriva un avviso, con comunicazione che Preganziol, cat. Allievi B, in base alle nuove classifiche punti e disposizioni, raggiunge, come decima squadra del triveneto, gli ottavi di finale nazionali. Grande festa in casa trevigiana per questo storico traguardo. Incroceranno squadre più forti ed attrezzate come R.N. Roma Vis Nova e Bergamo aumentando il bagaglio d'esperienza. La cat. Juniores “B” annate 2005-2006-2007, sfiora l’impresa delle semifinali regionali di categoria, tenendo aperto il sogno fino a due giornate dal termine del campionato, quando la Mestrina, nella penultima di campionato contro i trevigiani, si prende i 3 punti definitivi per “condannare” Preganziol al terzo posto in classifica e assicurarsi il pass alle semifinali. Comunque una buona stagione da parte degli ex Under 18, che hanno messo in mostra un sacco di talento individuale e di squadra, mettendo in difficolta anche squadre del calibro di Vicenza, dimostrando grande affiatamento e capacità di gioco. Inoltre molti di questi ragazzi si sono impegnati nel campionato di Serie C, dando man forte alla prima squadra in diverse occasioni. La Stilelibero ringrazia ulteriormente Dacorum SRL, sponsor ufficiale della pallanuoto Stilelibero, per il supporto fondamentale fornito. La collaborazione fornita è stata essenziale per il successo e la crescita della squadra.