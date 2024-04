Pallanuoto Stilelibero Preganziol: al via le fasi nazionali allievi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Iniziano gli ottavi di finale nazionali e l'attesa è finalmente finita per la squadra Allievi "B" del settore pallanuoto della Stilelibero Preganziol. Domenica e lunedì si contenderanno l'accesso ai quarti di finale contro tre squadre di prestigio: Pallanuoto Bergamo, R.N. Roma Vis Nova e President Bologna. Solo leggendo i nomi delle avversarie, sembra che l'avventura parta già in salita. Queste squadre vantano un livello di esperienza e selezione atletica superiore, con alcune anche presenti in serie B, un traguardo invidiabile. Coach Chin commenta con positività: "Siamo entusiasti di questa sfida che ci attende negli ottavi di finale nazionali. Nonostante le sfide legate alle differenze di risorse, siamo fieri di aver ottenuto questa qualificazione. Affrontiamo tre squadre di alto livello, con una reputazione ben consolidata nel panorama della pallanuoto giovanile. Sarà una prova impegnativa e siamo consapevoli di non essere i favoriti. Tuttavia, ciò non ci scoraggia affatto. Abbiamo dimostrato di essere una squadra determinata e resiliente, pronta a lottare fino all'ultimo minuto in ogni partita. I progressi che abbiamo compiuto dall'inizio della stagione sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo mai affrontato direttamente queste squadre, ma siamo pronti a metterci alla prova. Siamo consapevoli delle nostre capacità e vogliamo dimostrare di cosa siamo capaci. Comunque vada, questa esperienza sarà preziosa per il nostro percorso di crescita come squadra e come singoli atleti. Vogliamo dare il massimo e lasciare il segno in questa competizione. Insieme, come squadra, siamo pronti a dare tutto. Forza ragazzi, siamo pronti per questo nuovo capitolo e non vediamo l'ora di metterci alla prova!" Dichiara il responsabile del settore pallanuoto Magliano Ciro: "Il successo della nostra squadra Allievi è motivo di grande orgoglio per tutta la società. Vedere i nostri ragazzi qualificarsi per gli ottavi di finale nazionali è un traguardo straordinario che dimostra il talento e l'impegno che dedicano a questo sport. Questa avventura è più di una semplice competizione; è un'opportunità per i nostri giovani atleti di mettersi alla prova contro alcune delle migliori squadre del paese e di crescere sia come giocatori che come persone. Voglio anche cogliere l'occasione per augurare il meglio ai nostri ragazzi. So che affronteranno sfide difficili, ma sono fiducioso che daranno il massimo in acqua e rappresenteranno al meglio i colori della Stilelibero. In bocca al lupo ragazzi, siamo tutti con voi!"