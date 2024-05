Pallanuoto Stilelibero Preganziol: la cat. ragazzi vince il campionato girone C Triveneto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo la vittoria nella settima ed ultima giornata del Girone C, la Stilelibero Preganziol, si trova imbattuta e si aggiudica senza troppi problemi la vittoria del campionato, strappando una vittoria anche nella bassa e stretta piscina della Swim Project, per 4-9, negando il gol alla squadra avversaria per ben tre tempi, e concedendo 4 gol solo negli 5 minuti del quarto tempo. Una prestazione di testa e carattere dei ragazzi, che nonostante il metro e quaranta di profondità, non si sono scoraggiati e hanno continuato a provare a finalizzare il tiro, azione dopo azione, provando più soluzioni e trovando buona continuità di gioco nella parte dove l’acqua è più alta. Buona prestazione del capitano Turco che segna ben 4 gol, confermandosi un punto di riferimento per la squadra e del portiere Marinelli che para un rigore e alza un muro in porta, negando spesso alla squadra avversaria la gioia del gol. La fase difensiva si conferma ancora la chiave della squadra trevigiana che chiude il campionato con la miglior difesa. Vice-allenatore Chin post partita: “Sono molto contento di questo risultato per i ragazzi, perchè se lo meritano e hanno dimostrato sicuramente di avere una marcia in più rispetto a tutti in questo campionato. Un peccato fare un solo girone di andata e aver giocato in trasferta solo su piscine con l’acqua bassa, dove i ragazzi toccano e il gioco si snatura completamente. Comunque ancora complimenti ai ragazzi che, nonostante tutto, hanno ottenuto un grande risultato per la società, portando un’altra piccola pietra miliare nella pallanuoto trevigiana” Coach Zamuner sulla stagione:”Abbiamo disputato un buon campionato con delle buone prestazioni ma anche con qualche piccolo intoppo, chiudiamo la stagione consapevoli che dobbiamo lavorare molto sulla fase realizzativa mentre sono rimasto abbastanza contento della fase difensiva. Unico rammarico aver disputato un girone inferiore alle nostre capacità che non ha permesso un ulteriore miglioramento ai nostri ragazzi. Comunque complimenti ai ragazzi, che si meritano ampiamente questo risultato!”