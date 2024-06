Pallanuoto: gli Under 14 dello Stilelibero Preganziol trionfano nel primo "Trofeo Città di Preganziol"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Una giornata di emozioni e di grande sport ha visto la squadra Under 14 dello Stilelibero Preganziol trionfare nel primo "Trofeo Città di Preganziol", con tre vittorie indimenticabili che hanno incantato il pubblico locale. La giornata è iniziata con una sfida intensa contro il VK Gorica. In un match combattuto fino all'ultimo minuto, lo Stilelibero Preganziol ha dimostrato grande determinazione e coesione, riuscendo a prevalere con un sofferto 8 a 6. Ogni azione in campo ha evidenziato l'impegno e la tenacia dei giovani atleti, che hanno saputo mantenere la calma e la concentrazione nei momenti più critici. La seconda partita ha visto i ragazzi dello Stilelibero Preganziol confrontarsi con il Gabbiano, ottenendo una vittoria più agevole con un netto 14 a 4. Questa partita ha permesso alla squadra di esprimere al meglio il loro talento offensivo e la loro abilità nel gioco di squadra. Ogni giocatore ha contribuito al risultato finale, mostrando una grande sinergia e un’ottima gestione del gioco. Successivamente, la squadra ha affrontato il CSS Verona, in una partita che verrà ricordata per la straordinaria prestazione del portiere Lorenzo Marinelli. Marinelli para 7 rigori su 8, contribuendo in modo decisivo alla vittoria per 9 a 7 della squadra locale. Ogni parata è stata accolta con esultanza dai tifosi, che hanno visto in lui il pilastro su cui si è fondata questa vittoria. Le sue parate spettacolari hanno galvanizzato i compagni di squadra, creando un'atmosfera incredibile sugli spalti! Il percorso verso la vittoria finale del torneo è stato un mix di sudore, passione e gioco di squadra. Gli Under 14 dello Stilelibero Preganziol hanno dimostrato non solo abilità tecniche, ma anche un carattere indomito e una volontà di ferro. La vittoria del "Trofeo Città di Preganziol" è il coronamento di un lavoro duro e costante, sostenuto dagli allenatori e soprattutto dal supporto incondizionato delle famiglie e dei tifosi. Questa vittoria rappresenta solo l'inizio per i giovani atleti dello Stilelibero Preganziol, che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per ambire a traguardi ancora più prestigiosi in futuro. Complimenti a tutti i ragazzi per il successo ottenuto! Il "Trofeo Città di Preganziol" ha offerto un esempio perfetto di come lo sport possa unire, ispirare e far crescere i giovani, sia come atleti che come persone. La comunità di Preganziol non potrebbe essere più orgogliosa dei suoi giovani campioni! Classifica Finale del "Trofeo Città di Preganziol" Under 14: 1. Stilelibero Preganziol 2. CSS Verona 3. VK Gorica 4. Gabbiano PN - Miglior giocatore: Nicola piazza (CSS Verona) - Capocannoniere: Marusic Blaz, 14 gol (VK Gorica) - Miglior portiere: Marinelli Lorenzo (SL Preganziol)