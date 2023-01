Pallavolo Conegliano 1971, ripresa l'attività agonistica: «Spazio ai ragazzi»

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ripresa l’attività agonistica in casa Pallavolo Conegliano 1971 dopo la pausa natalizia. Il sodalizio coneglianese, che vede nel ruolo di direttore sportivo Pietro Visentini, dopo il torneo Under 17 (conclusosi nel dicembre scorso), ha iniziato il 2023 con un successo nella prima giornata del torneo di Seconda Divisione maschile: 0 -3 sul campo del DB System. Sia la prima squadra, sia le formazioni giovanili si allenano regolarmente nella palestra “Grava”, di fronte allo stadio comunale cittadino, luogo dove si tengono anche le gare ufficiali. La società, al cinquantaduesimo anno di attività, ha affidato la guida delle proprie formazioni a un allenatore di lunga e qualificata esperienza: Rolando Stefanuto. L’invito che tutto lo staff di Pallavolo Conegliano (primo fra tutti, il presidente Dino Amistani) rivolge ai giovani coneglianesi è quello di provare, con curiosità ed entusiasmo, questo sport; magari passando in palestra di sera, potendo così vedere gli allenamenti e scambiare qualche parola con Rolando.