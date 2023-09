A.S.D. Pallavolo Conegliano: al via una stagione con traguardi importanti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Hanno ripreso l’attività in palestra già pochi giorni dopo ferragosto, i giovani atleti della A.S.D. Kastel Pallavolo Conegliano. Sotto la guida esperta e attenta di coach Stefanuto, i ragazzi della prima squadra e delle formazioni giovanili stanno lavorando per preparare al meglio la stagione sportiva alle porte. La prima squadra, in particolare, disputerà nuovamente il campionato di Seconda Divisione (torneo nel quale, la scorsa stagione, è riuscita a staccare il pass per i play off). A livello societario sono avvenuti alcuni importanti cambiamenti: Massimo Rossi è il nuovo presidente, subentrando a Dino Amistani, storico presidente che lascia per motivi d’età. Nuovo è anche il vicepresidente: Roberto Merz. Il ruolo di direttore sportivo verrà ricoperto dal dinamico Federico Corbanese; mentre i profili social della Pallavolo Conegliano saranno gestiti da Elisabeth Breda. Team manager del sodalizio coneglianese sarà Elena Piccoli. La società ha già affrontato il primo “impegno ufficiale” domenica tre settembre, con la partecipazione alla Festa delle Associazioni – CentriAmo (tenutasi a Conegliano); partecipazione coronata dalla bella sorpresa della foto agli atleti con le “pantere” dell’Imoco Conegliano.