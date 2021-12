I 50 anni della Pallavolo Giorgione racchiusi in un libro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il libro celebrativo dei 50 anni della Pallavolo Giorgione si intitola "Anche i palloni hanno cambiato colore", ed è stato "imbastito" dalla decana Anna Dalla Toffola Toniato. Un volume di 200 pagine suddiviso in 5 decenni che racchiude commenti, esperienze, e moltissime foto che si raccontano da sole. In molti si riconosceranno in queste formazioni, che hanno spaziato dalle divisioni maschili e femminili fino alle serie maggiori. Dirigenti, tecnici e tantissimi pallavolisti che hanno calcato le palestre di casa ed in trasferta con le maglie della Pallavolo Giorgione. Dal 1969 al 2019 una raccolta imperdibile per chi c'era, un volume che si può acquistare al prezzo di 10 euro unicamente presso la Cartolibreria di Michele Fraccaro in Via San Pio X 59 di Castelfranco Veneto. La società Sportiva Giorgione ringrazia: Il Comune di Castelfranco Veneto nella persona del Sindaco Stefano Marcon e all'Assessore allo Sport Gianluca Didonè, per la stesura di presentazione; Il Gazzettino di Treviso e La Tribuna per le cronache; i Presidenti provinciali della Federazione Italiana Pallavolo Roberto Maso e Michele De Conti per dati e materiale fotografico; Elisa Tostello competenza informatica e raccolta dati; Michele Martini per l'impaginazione; Carlo Vettore ed Ilario Luisetto per la correzione dei testi; Maurizio Sartoretto per la foto di copertina e la coordinatrice vivente delle memorie della pallavolo castellana, Anna Dalla Toffola "detta la Toniato". Il presidente Angelo de Marchi e la consorte Anna Ferraro hanno speso energie ed un'indicibile moltitudine di altri aggettivi per i quali un solo grazie, è davvero poco, ma senz'altro gratificante. Il tutto è racchiuso con sentimento all'interno di questo prezioso layout.