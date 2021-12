Panathlon Treviso, consegnati i premi per la stagione 2021

Il Presidente del Panathlon Treviso Andrea Vidotti ha consegnato i premi Panathlon 2021 nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Migò a Ca’ del Galletto martedì 14 dicembre alle 20.

- Premio Panathlon “Clarimbaldo Tognana” 2021 ad Alberto Sgarbi, rugbista trequarti centro in forza al Petrarca Padova. 29 presenze in Nazionale, 3 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe con la Benetton. Premio per una carriera esemplare sempre ad alti livelli.

- Premio Panathlon “Clarimbaldo Tognana” 2021 a Giovanni Ottoni per più di 20 anni Presidente del Comitato Provinciale del CONI Treviso. Premio per la dedizione all’importante carica ricoperta sempre al servizio dello sport.

- Premio Panathlon “Clarimbaldo Tognana” alla memoria a Clarimbaldo Tognana, riceve il premio il figlio Tonino Tognana. Scomparso all’età di 100 anni il “re della porcellana” amava lo sport in tutte le sue forme. Fondatore del Panathlon Club di Treviso, figura memorabile del mondo dello sport trevigiano.

Consegnati anche i riconoscimenti per i soci per la loro fedeltà nel club:

26 anni di anzianità nel club: Giovanni Ottoni - Lucio Zampiero

23 anni di anzianità nel club: Giovanna Dalla Longa

21 anni di anzianità nel club: Lauro Reato

20 anni di anzianità nel club: Mario Sanson - Gianni Cervellin - Giorgio Terrazzani

Dopo la cerimonia dei Premi si è tenuta la tradizionale Cena di Natale che conclude l’anno panathletico. Prossimo appuntamento a gennaio 2022 per il rinnovo delle cariche sociali.