Da Panatta alle 18.30 finale Speronello-Valentino. Apre alle 17 finale 4^ Chiozzi-Zanco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Erano 150 i concorrenti coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Main draw giunto alle semifinali. Le gare in programma Lunedì 4 Luglio sono le finali. Alle ore 17 la finale del torneo di 4^ categoria tra l’under 18 dell’Eurosporting Lorenzo Chiozzi e Andrea Zanco del Silea. Alle 18.30 Marco Speronello e Daniele Valentino. Speronello che Sabato ha disputato una partita da superstar contro Tommaso Dal Santo che Domenica si è poi aggiudicato l’Open a Camposampiero. Daniele Valentino invece, dopo aver condotto in vantaggio la gara su Matteo Viola, che visto il motivo del suo ritiro, con molta probabilità aveva il pensiero altrove, si troverà di fronte Marco Speronello determinato a prendersi la fetta più grossa. Per Viola dopo il suo forfait, si è recato al reparto maternità dove proprio nella giornata di ieri è arrivato il suo secondogenito Tommaso. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che è iniziata il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Sono 102 i tennisti pronti a darsi battaglia. Questi i primi incontri dei 16esimi di finale. Alle ore 18 Mattia Ghedin-Riccardo Parravicini e Pierandrea Valvasori-Daniel Buffa; alle ore 19.30 circa Cesare Gabrieli-Carlo De Nardi e Edoardo Cherie Ligniere-Filippo Bonamin. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. Sarà condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti con 118 iscritti. Due le gare odierne. Alle ore 19.00 Vendramin-Galstaldin e Bianchin-Pasqualetto. A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5.000 € di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto sono alle prese con 142 tennisti in lizza. Le 12 gare di oggi iniziano dalle ore 17.30. Ad Istrana ci sarà il Trofeo Positello Open maschile e femminile dal 8/7 al 24/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Luglio. A Mogliano torneo giovanile dal 9 al 17/7 per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni che si chiuderanno il 07 Luglio alle ore 12.00. A Silea torneo di 3^ categoria maschile dal 9 al 20 Luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Francesco Salustri. Iscrizioni che scadranno il 07/07 alle ore 12.00. Dal 15/7 al 17/7 a Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/7. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24/7 diretto da Adriana Condrat. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7. A Volpago Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4.000€ di montepremi. Diretto da Matteo Favaro, le iscrizioni scadranno il 14/7 alle ore 12.