Settanta giovani racchette da Panatta per il Fit Junior Program

Al Racquet Club di Panatta tappa del Fit Junior Program con 70 bambini, coordinati da Andrea Borghesan. In campo le categorie Red, Orange, Super Orange, Green e Super Green. Bene le giovani tenniste del Tc Motta di Livenza Davide Marchese e Piai Irene. Scadono Giovedi ore 12 le iscrizioni per il torneo di 3^ categoria maschile. In Via Maffioli, 1 di Treviso al Panatta Racquet Club Trofeo Centromarca Banca con un montepremi di 800€. Sarà una prima volta a Roma per le giocatrici di casa Eurosporting Treviso, dopo le finali di Milano Marittima lo scorso Giugno. Al Tc Padova sono riuscite a staccare l’ambito coupon Martina Miglioranza e Loredana Lagonigro. Sempre nella kermesse patavina successo inatteso del tennista dell’Ormelle Mw Sporting Club categoria limit 50, Denis Zorzal che è riuscito a domare la verve del quindicenne Filippo Consolini del Sommacampagna. Semifinalisti Tito Tonella dello Sporting Life Center di Vacil ed il veronese Tommaso Aprili. Rodeo di 3^ Categoria Maschile a Motta di Livenza dal 4/3 al 06/3 sotto la direzione di Mauro Granzotto. Scadenza iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo. All’Eurosporting TPRA Rodeo maschile e femminile 5 e 6 Marzo. Iscrizioni entro il 03/03 0422-303920. New Tennis Silea Rodeo 4^ categoria maschile diretto da Roberta Antonello, iscrizioni entro le ore 12 del 03/03.