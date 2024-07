Da Panatta concluso l'Open maschile e femminile. Sui 129 spuntano Vilaro e Ronchi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Da Panatta concluso l’Open maschile e femminile con 4.000€ di prize money e 129 players, kermesse condotta da Debora Comici e Moira Baratto. Nel maschile, davanti a tutti c’è Alejo Vilaro giocatore di punta del Green Garden di Mestre, che in finale ha messo in seconda posizione il vicentino Tommaso Dal Santo. Successo meritato per il giocatore argentino che sta sviluppando il suo miglior tennis. Terzi posti per il padovano Alessandro Ragazzi che è di stanza allo Sporting Life Center e per il trevigiano Nicola Ghedin che insegna a Vicenza presso il Palladio ‘98. In evidenza nel main draw il neo campione regionale di 3^ categoria, Edoardo Martini dell’Eurosporting Treviso. Ha scavalcato due giocatori di seconda categoria e si è arreso all’altro trevigiano Carlo De Nardi. Nel femminile vince Penelope Ronchi del Park di Villorba che in finale si è imposta col punteggio 6/4 6/0 sulla giocatrice veneta Maddalena Cibien ma con tessera dell’Atlas di Roma. Da sottolineare entrambe le prove delle finaliste che per giungere all’ultimo incontro hanno superato la winner 4 avversarie, la finalist 3. Bronzi per Ludovica Mazzucchelli con tessera sassarese ma di stanza al Tc Dolo, e per l’under 18 del Green Garden di Mestre Beatrice Pelosin.

TORNEI IN ATTO Fino al 09 Luglio a Motta di Livenza 33^ Edizione dell’Open maschile e femminile con un Price Money di 4.000€. Attualmente sono 130 i players coordinati da Maurizio Epifano e Nadia Schiavon All’Ostani di Montebelluna fino al 10/7 torneo di 4^ maschile con 75 giocatori. Al Ranazzurra di Conegliano Fino al 14/7 draw maschile fino ai 3.3 con 127 players. Allo Sporting Magi di Ponte della Priula fino al 13/7 1° Open femminile Trofeo Banca Prealpi San Biagio. Iscrizioni di ranking superiore alle 3.5 la scadenza verrà differita per ogni draw. Nel frattempo sono 37 le giocatrici accreditate. Ad Istrana dal 6 al 22/7 si terrà il 27° Open Trofeo Positello maschile e femminile. Iscrizioni differite per draw. Il primo raggruppamento fino ai 3.5 ha totalizzato 75 iscrizioni. Dal 6 al 14 Luglio torneo giovanile a Mogliano dai 10 ai 16 anni con 153 ragazzi.

ISCRIZIONI AI PROSSIMI TORNEI Il Giorno 11/7 Tpra allo Sporting Life Center le Pre-Quali Ibi 2025 expert level si gioca tutto nella giornata del 11/7. Per iscrizioni Giulia 0422-904382. A Volpago dal 12 al 25 Luglio torneo di 3^ maschile Trofeo K22 Studio con 1.000€ di price money. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 Luglio. Dal 13 al 28 Luglio a Tcvo 4° Memorial Tombacco con 3.000€ di price money. Open maschile che premia fino ai primi 8 classificati. Iscrizioni entro le ore 12 del 11 Luglio. Dal 14 al 24 Luglio allo Sporting Life Center di Vacil Pre quali Ibi 2025 per giocatori di 4^ categoria. Incontri di singolo e doppi maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/7. A Villa Guidini dal 20/7 al 02 Agosto torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 18 Luglio. A Castelfranco Veneto dal 27/7 al 10/8 torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 25 Luglio.