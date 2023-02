Rodeo di 4^ al Panatta Racquet Club Maurizio Panatta si arrende in finale con Gasparini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ha onorato il torneo di casa il cugino Maurizio Panatta, coach presso l’omonimo club, andando ad agguantare la finale perdendola solo all’ultimo. L’ha spuntata su 48 contendenti Federico Valter Gasparini del Preganziol al terzo set con Maurizio Panatta. Anche per il tennista della Polisportiva di Preganziol una serie positiva di 5 incontri vinti, ma non senza brividi, almeno nella semifinale e finale. In semifinale contro il trevigiano Lorenzo Chiozzi è finita al super tie-break così come la finale con Maurizio Panatta. Dunque bronzo per il tennista dell’Eurosporting Chiozzi e per l’altro semifinalista Marco Barosco del Foxalta. Nel main draw con ben 6 vittorie si è fatto notare il mestrino del Davis Walter Vittorio De Rossi, con 4 il rodigino Andrea Gusella con 3 Luca Piovesan del Silea e Fabio Fregolent dello Sporting Magi di Ponte della Priula. In corso all’Alpe Adria di Vedelago fino al 26 Febbraio 103 racchette con tennisti fino ai 3.3 dei draw maschile e femminile. Gli incontri odierni dopo quattro giornate di gioco, scendono in campo: alle 18 Quarello-Scapolo e Girotto-Cesari; 19.30 Sara Dall’Antonia-Federica De Zotti e Buiat-Salustri; 21.00 Zanardo-Venzo e Menini-Mugnuolo. Tornei in Programma: Rodeo Fitp a Silea il 18 e 19 Febbraio per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 16/2. Il 19/2 Doppio TPRA femminile e misto allo Sporting Life Center di Vacil. Iscrizioni al 366-8243584. Il 25 Febbraio a Trevignano il Road to Rome di singolo maschile. Iscrizioni Roberta al 392-5212356. Il 26 Febbraio Tpra all’Ostani di Montebelluna molto sentito il torneo di doppio maschile aperto fino ai 4.1, facente parte del circuito Veneto. Per iscriversi Renzo 0423-23500. A Castelfranco dal 4 al 5 Marzo Rodeo Fitp maschile fino ai 3.3 dirige Giorgio Tonietto. Iscrizioni entro le ore 12 del 02 Marzo.