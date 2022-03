Al Panatta Racquet Club alle 18.15 si gioca la finale: di fronte Bonacina-Meggiorin

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Panatta Racquet Club oggi si cala il sipario sul torneo di 3^ categoria che ha visto in lizza 104 tennisti. Diretto da Moira Baratto e Debora Comici la kermesse è filata liscia rispettando la tabella di marcia con le finali alle 18.15. E tutto come da pronostico, anche uno dei due protagonisti, il pinturicchio trevigiano Massimo Bonacina. Il maestro con tessera dell’Ostani Montebelluna se la dovrà vedere con l’under 18 veronese Edoardo Meggiorin. Il player del Dossobuono, ha regolato in due set, nella giornata di ieri, il più giovane veronese, Matteo Pasotto dato come tds numero 2. Ultimo atto interessante che metterà a confronto l’esperienza di Bonacina contro la verve del veronese Meggiorin. Nel frattempo la macchina organizzatrice sta già allestendo il torneo di Padel per Vip che si terrà dal 1 al 3 Aprile a cura di Vpe20 per informazioni 348-7166671. Sono 99 gli iscritti all’Alpe Adria in programma a Vedelago maschile e femminile fino al grado 3.4. Main draw che inizia. Il favorito del seeding è Edison Martinez del Pederobba ed il numero due è l’under 18 del Brugnera Davide Santarossa. Le gare di Giovedì 17 iniziano alle 18 con i seguenti abbinamenti. Per il femminile Buscato-Losco e Miglioranza-Bianchi rivincita in chiave del singolo dopo quella di doppio del Bnl. Per il draw azzurro Zara-Tolio, Peruzzo-Gorla, Pertile-Vistosi e Lombado-Agostini.

Torneo di 4^ categoria dal 12 al 27 Marzo a Sernaglia della Battaglia con 66 concorrenti in lizza, coordinati da Gianluca Viezzer e Renzo Mancuso. Gare di Giovedì 17 che inizieranno dalle ore 18.00 e che vedranno impegnati i molti debuttanti della zona, opposti a quelli già avviati sin dallo scorso anno in questa disciplina. A Volpago nel weekend 19 e 20 Marzo c’è il 20° Rodeo Maschile Trofeo Michele Carletti, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3. Alla Barchessa rodeo femminile di 4^ categoria diretto da Paolo Borin. Iscrizioni entro le ore 12 di Giovedì 17/3.