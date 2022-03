Al Panatta Racquet Club oltre un centinaio le giovani racchette nel Fit Junior Program

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Panatta Racquet Club oltre un centinaio di giovani racchette coordinate dal selezionatore provinciale Andrea Borghesan. Il raduno era sotto l’egida del Fit Junior Program. Questi gli esiti. Per la categoria Orange Pietro Bologna, Paolo Fabris, Edoardo Trevisiol e Tommaso Guidolin. Nel Super Orange Tommaso Pellizzari, Nicola De Giovanni, Giovanni Ortica e Giovanni Drigo. Nel Green Tommaso Rossetto, Alessandro Buffa, Edoardo Buttignol e Mario Sarpellon. Nel Super Green Mattia Muscolo, Giovanni Robazzini, Tommaso Cassandro e Tommaso Bissacco. Nell’Orange femminile Letizia Durante, Silvia Ronzani, Carlotta Franceschini e Nika Dubinskaya. Super Orange: Giulia Azzurra Quéméner, Beatrice Gerosa, Emilia Dubinskaya e Veronica De Leo. Green semifinaliste: Chanel Gigo, Matilde Eva Cavinato, Alexia Giorgia Petrica e Carlotta Solimene. Supergreen: Ilenia Nicole Morgante, Angelica Bazzacco, Serena Lamonato e Matilde Franchin. Nel frattempo la macchina organizzatrice sta già allestendo il torneo di Padel per Vip che si terrà dal 1 al 3 Aprile a cura di Vpe20 per informazioni 348-7166671. Tutto pronto a Villorba per l’Open maschile dal 1/4 al 16/4 con 1.200 € di montepremi, che sarà diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 di Mercoledì 30 Marzo, dai 4.4 ai 2.1. Nel weekend 2 e 3 Aprile a Villa Guidini Rodeo di 3^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/3. Ad Altivole dal 9/4 al 24/4 torneo di 3^ categoria maschile e femminile singolari e doppi e doppio misto. Iscrizioni entro le ore 12 del 7 Aprile.