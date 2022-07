Da panatta alle 10.30 semifinali dell'open Speronello-Dal Santo, Viola-Valentino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Racquet Club di Panatta, Open maschile con 3.000€ di montepremi. Sono 150 i concorrenti coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Main draw giunto alle semifinali. Le gare in programma Sabato 2 Luglio. Alle ore 10.30 semifinali in contemporanea Speronello-Dal Santo e Viola-Valentino. Le finali Lunedì alle 18.30. Ad Altivole tornei di singoli e doppi maschile, femminile e misto fino al 03/7, con 67 contendenti. Al Tennis Club Olivera Pierferruccio Ballerini condurrà il 2° Open Memorial Tombacco. Competizione maschile che è iniziata il 24 Giugno per concludersi in data 8 Luglio e che avrà un montepremi di 3.000 €. Sono 102 i tennisti pronti a darsi battaglia. A Volpago torneo di 4^ maschile trofeo Serigrafia Newprint dal 24/6 al 06/7. E' condotto da Gianfranco Casagrande e Massimo Nicoletti. Iscrizioni chiuse con 118 in lizza. A Motta di Livenza torneo Open maschile e femminile. Fino al 17 Luglio con 5.000 € di montepremi Maurizio Epifano e Mauro Granzotto sono alle prese con 142 tennisti in lizza. Le gare di oggi iniziano dalle ore 09.00. Ad Istrana ci sarà il Trofeo Positello Open maschile e femminile dal 8/7 al 24/7. Iscrizioni entro le ore 12 del 6 Luglio. A Mogliano torneo giovanile dal 9 al 17/7 per ragazzi dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni che si chiuderanno il 07 Luglio alle ore 12.00. A Silea torneo di 3^ categoria maschile dal 9 al 20 Luglio. Competizione diretta da Giuliano Mariuzzo e Francesco Salustri. Iscrizioni che scadranno il 07/07 alle ore 12.00. Dal 15/7 al 17/7 a Visnadello Rodeo femminile diretto da Maurizio Bellinato. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/7. Allo Sporting Life Center Circuito Veterani dal 16 al 24/7 diretto da Adriana Condrat. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/7. A Volpago Torneo Open K22 Open maschile fino ai 2.2 con 4.000€ di montepremi. Diretto da Matteo Favaro, le iscrizioni scadranno il 14/7 alle ore 12.