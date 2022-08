Panziera e Piccoli da sogno: oro e argento per le campionesse trevigiane

Nel giorno del suo 27esimo compleanno, venerdì 12 agosto, Margherita Panziera brilla a Roma, e si concede il regalo più bello di sempre: una finale d’oro nei 200 dorso europei. «Un colpo da fuoriclasse che premia la tenacia della nuotatrice veneta, che oggi rappresenta una delle punte di diamante del nuoto azzurro ed entra a pieno titolo nella storia di questo sport» le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. La nuotatrice di Montebelluna si è confermata regina della specialità e campionessa d'Europa per la terza volta di fila. «E con oggi sono tre le volte in cui la nostra wonder woman veneta torna nella vetta dei 200 metri dorso, la specialità in cui domina con sette medaglie vinte nella competizione continentale, di cui due splendidi ori conquistati proprio nei 200 dorso nel 2018 e lo scorso anno a Budapest - prosegue il Governatore -. Con un modello di riferimento come quello di Federica Pellegrini, sono certo che Margherita continuerà a rappresentare al meglio le donne del nuoto italiano, e noi, certamente, sentiremo ancora parlare di lei e delle sue imprese sportive».

Un successo, per il nuoto trevigiano, impreziosito anche Enrica Piccoli che, insieme alle compagne di squadra, ha conquistato un brillante secondo posto con la squadra nazionale italiana di nuovo sincronizzato. «Abbiamo fatto il tifo per lei già ieri, ma oggi ci siamo entusiasmati per la prova nel nell’highlights che ci appassiona e ci inorgoglisce. A lei e alle compagne del team azzurro i miei complimenti e il grazie per le emozioni che ci stanno regalando a questi campionati europei di Roma» conclude Zaia. La saltatrice trevigiana, insieme alle compagne della squadra azzurra di sincro Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, si è piazzata seconda alle spalle della squadra dell’Ucraina nel programma highlights nel nuoto artistico ai campionati europei di nuoto in corso nella Capitale.