Paolo Bettini "capitano" di Wega alla Nova eroica Prosecco hills

Paolo Bettini parlerà di questo rapporto e dell’importanza che le pause caffè hanno avuto nella sua carriera in un “Coffee Talk” con Giancarlo Brocci, padre di Eroica. Il dialogo avrà luogo sabato alle 16:30 sul palco allestito nel quartier generale dell’evento, la tenuta vitivinicola di Borgoluce. Prima però, alle 14:30, Bettini sarà protagonista di un altro evento, questa volta direttamente allo stand Wega, il “Coffee Contest”. Il Grillo farà una dimostrazione di come preparare alla perfezione una caffè utilizzando la macchina domestica WMini, lanciando la volata a chiunque tra i presenti al villaggio vorrà provarci. Chi riuscirà a fare il caffè migliore avrà l’onore di essere omaggiato con un gadget Wega direttamente da Bettini. Domenica 30 aprile il clou della manifestazione, con la pedalata lungo le emozionanti strade delle colline del Prosecco, in cui Paolo Bettini farà da vero e proprio direttore sportivo in corsa accompagnando il team Wega lungo tutto il percorso. Una volta terminato ci sarà ancora spazio per tutti gli appassionati di incontrare il campione allo stand Wega, fare due chiacchiere con lui condividendo le emozioni della giornata e, perché no, godersi assieme anche un buon caffè.