Imoco Volley, festa all'Oasi Campagnola in ricordo di Paolone Sartori

Una festa per ricordare Paolo “Paolone” Sartori. Un momento conviviale, in amicizia, per ricordare un caro amico al quale ci lega affetto e passione per l’Imoco Volley.

Dopo la creazione del progetto “Insieme con Paolone” a cura della sua famiglia (con l’ex moglie Antonella e le tre figlie Cristina, Eleonora e Stefania) e l'apertura della pagina Facebook ufficiale a lui dedicata (@insiemeconpaolone), ecco una giornata di festa per ricordarlo: domenica 12 giugno all’Oasi Campagnola. È un evento aperto a tutti, adatto alle famiglie, con menù per adulti e ragazzi. Per partecipare è necessario iscriversi al link al quale si può accedere anche dalla pagina Facebook "Insieme con Paolone".

Il ritrovo dalle ore 11.30 con aperitivo in giardino e pranzo alle 12.30. Paolone sarà ricordato anche attraverso le parole che il poeta e tifoso coneglianese Marco Anelli gli ha dedicato in un componimento che sarà svelato in anteprima. Poi, nel corso del pranzo, sarà presentato il logo ufficiale del nuovo gruppo di amici e familiari e verrà dato spazio di libero intervento ai partecipanti per ricordare Paolo. Infine ci sarà il taglio della torta, immancabile momento di festa. Torta che sarà naturalmente dedicata a Paolone. All'evento saranno invitate tutte le tifoserie del volley femminile, perché Paolone aveva amici in tutta Italia ed era apprezzato anche dalle tifoserie delle altre squadre che ne riconoscevano il fair play, l’entusiasmo e il suo essere sempre disponibile e leale. Un momento per stare insieme, un'occasione per ritrovarsi dopo un lungo periodo durante il quale i rapporti personali, la pazienza e la salute sono stati messi a dura prova. La famiglia Sartori ringrazia fin d'ora il Comitato Cuoredarena Volley Supporters e VTV Volley per il supporto nell’organizzazione dell’evento.