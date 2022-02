Al Park Tennis la tappa trevigiana del Bnl che assegnerà il titolo di Marca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Un centinaio i giocatori iscritti per la tappa provinciale del Bnl che oltre al titolo trevigiano 2022, stacca il biglietto per le fasi regionali. Competizione iniziata sabato scorso, che si concluderà il 13/3, diretta da Gianfranco Griso con la supervisione di Nadia Schiavon. Da Sabato 26/2 si gioca dalle ore 13.00 con 12 gare. Nel maschile in lizza il giovane Leonardo Granzotto del Motta di Livenza fresco finalista al Candy Bowl di Spinea opposto a Claudio De Nadai del Volpago; a scendere nel main draw ci sono in abbinamento l’under 16 Ludovico Conte del Cornuda protagonista del fine stagione 2021 con Loris Costa del Trevignano. Marco Guadagnini dello Sporting Life Center di Vacil con Cristiano Marchesan del Castelfranco duello muscolare tra giocatori entrambi 4.2, ma con potenzialità superiori; Fabio Tasca del Visnadello con il presidente dell’Olivera Conegliano Alessandro Tonelli; Paolo Simioni del Park con l’onnipresente Vittorio Barbierato. Alfredo Gris ex ds del Mogliano migrato alla Barchessa incrocia la racchetta della prima mina vagante Piernicola Carer giocatore di casa, già vincitore di 3 gare. C

esare Zizza degli Ospedalieri con l’under 18 del Pederobba Samuele Morandin entrambi 4.3, Nicola Mladovan del Ranazzurra di Conegliano con la mina vagante numero due Antonio Nardi sempre facente parte dell’arsenale di casa. Incontro tra due veterani Germano Girotto del Dlf di Treviso con Stefano Cesari del Castelfranco entrambi 4.2, sempre nel middle ci sono Walter Daniel Rossello dello Sporting Life con Dennis Da Dalt dello Junior Santa Lucia di Piave. Secondo 4.1 che entra in lizza è Bagher Karrobi del Park di Villorba con Matteo Biasioli della Barchessa, Gianluca Briatore del Motta con Amedeo Brugnera del Ranazzurra. L’ultimo blocco a scendere sono allocati il senatore di casa Giorgio Furlanetto e Massimo Girotto del Salgareda, Alessandro Maglione dello Sporting Life e Matteo Vistosi del Dlf di Tv. Nella parte bassa Filippo Minelli del Visnadello con il terzo 4.1 Massimo Paolo Lombardo del Villa Guidini; chiudono Andrea Gastaldin del Dlf con Gabriele Garofalo dell’Eurosporting. I favoriti del seeding sono Giovanni Dal Monego del Salgareda ed il fiduciario Fit che non disdegna di dare il buon esempio Andrea Camarin. Nel femminile la favorita è Martina Galea dell’Eurosporting e Valeria Bianchi del Castelfranco.

Un passo in avanti per Mariaelena Gardin dello Sporting Magi, Giulia Favaro dello Sporting Life, Martina Zanchetton dell’Ormelle e per l’under 18 di casa Benedetta Boato. Iniziano anche gli incontri di doppio che vede in cima ai favoriti Camarin-Frate e Carnio-Daniel per il maschile; nel draw double rosa Bianchi e Zigante con Galea-Forte. A Volpago in questo weekend c’è il Rodeo Maschile Trofeo Tch Cornuda, diretto da Gianfranco Casagrande con la supervisione di Mauro Cenedese. Sono 34 le racchette a confronto capeggiate da Antonio Mazzon e Giulio Sturaro.