Park in festa per il titolo regionale conquistato da Alessia Vittoria Landi a Mestre

Agli Assoluti del Veneto Alessia Vittoria Landi del Park di Villorba vince lo scudetto regionale di 3^ categoria. In finale al Green Garden di Mestre con la padovana Irene Friso vince in due set. Notizie per il team di serie C del Park. Dopo aver vinto i play off regionali, rimane l’ultimo ostacolo che le separa dalla B2. L’incontro di andata il 25 Giugno ore 10.00 a Villorba contro le bergamasche del tennis Altopiano. Ritorno in Lombardia Domenica 2 Luglio ore 10.00. Per l’Eurosporting Treviso trasferta in Liguria a Vado il 25 e ritorno in Viale Felissent il 2/7 ore 10.00. TORNEI IN ATTO Fino al 21 Giugno allo Sporting Life Center di Vacil 3° Open maschile Duca di Dolle con 7.000€ di montepremi, iscrizioni dai 3.5. Alessandro Da Punt e Giuliano Ferro coordineranno i 73 giocatori in lizza. Sono 7 le gare odierne con inizio alle 15.30. Apre le danze io beniamino di casa Lorenzo Favero opposto a Tommaso Ferrari. Fino al 23 Giugno a Silea torneo di 3^ categoria maschile, 106 i tennisti iscritti coordinati da Roberta Antonello. Fino al 21 Giugno a Castelfranco torneo giovanile dai 10 ai 14 anni, diretto da Enrico Comacchio con 82 giovani e coordinati da Loredana Venturini. Fino al 18 Giugno a Istrana dal 10 al torneo veterani dai 40 ai 65 anni. Sono 50 i giocatori diretti da Sonia Rossi e Marco Isotti. Dal 16 al 27/6 torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 17/6 al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 17/6 al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano Enrico Moretti accetta le iscrizioni per il draw maschile fino ai giocatori 3.5, e saranno ammesse fino alle ore 12 del 15/6. Ad Altivole trofeo under dagli 11 ai 16 anni dal 17 al 2 Luglio. Iscrizioni entro le ore 12 del 15/6. Dal 23/6 al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 21/6 e 1.000€ di montepremi. Dal 23/6 al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€ ed iscrizioni entro le ore 12 del 21/6.