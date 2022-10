Epic Race TPRA al Park Tennis: vince Nicola Pellizzon su Mirko Berton

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Conclusa la tappa del Epic Race TPRA sui campi coperti e scoperti del Park Tennis di Villorba. La vittoria dopo una giornata di incontri è andata a Nicola Pellizon che in finale ha avuto la meglio sul giocatore di casa Mirko Berton per 4-2 4-1. Terzi posti per i due semifinalisti sempre del Park Tennis Michele Saracco ed il giovane promettente Lorenzo Romano. La serie di tornei continuerà con la tappa di doppio maschile aperta anche ai 4.1 nel weekend del 12-13 novembre. Iscrizioni ancora aperte. A Vedelago prosegue il draw per giocatori fino ai 3.5 con tabellone maschile e femminile con 185 giocatori. Mercoledì le semifinali. Alle ore 18 Paolo Zen del Castelfranco con Leonardo Bassi tesserato per il Bressanone e alle 19.30 Daniel Mazzocco del Pederobba con Cesare Zizza del Cral Ospedalieri di Treviso. Fino al 30 Ottobre ad Altivole torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto con 213 contendenti. A Mogliano prossimo weekend Rodeo di 4^ categoria maschile e femminile con 64 contendenti diretti da Lucia Maffei. Limite di iscrizioni già raggiunto, ma in fase di valutazione per l’ordine di iscrizione in favore dei giocatori più giovani. Adesioni entro il 27 Ottobre ore 12. A Vedelago l’Alpe Adria continua la sua programmazione agonistica con un altra kermesse dal 5 al 20 Novembre per giocatori maschi e femmine fino ai 3.4. Iscrizioni entro le ore 12 del 3/11/22.