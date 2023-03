Alle 15 Matilde Dall'Antonia del Park di Villorba si gioca l'accesso alle semi a Sassuolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Vedelago ci sono le semifinali del Torneo di Primavera di 3^ categoria. Alle ore 20 la prima semifinale della parte alta del draw tra l’under 18 Giovanni Scola e Filippo Bigi entrambi con tessera pordenonese. Nella parte bassa del draw ci sono Sebastiano Cecchini del Tc Mestre con il bassanese Maurizio Junior Peruzzo. Nel femminile già si conoscono le finaliste e sono entrambe vicentine della medesima società il Santorso, Stefania Sottoriva e Virginia Converio. Finali in programma nella giornata di Sabato dalle 15.00. Matilde Dall’Antonia è a Sassuolo al Next Gen macroarea dove nella mattinata ha superato la veneziana Franzoi in due set e alle 15.00 troverà la tds numero 1 l’imperiese Melissa Rossi 2.7 valida per l’accesso alla semifinale. Sabato dalle 14 la serie C del park ospiterà le veronesi del Bardolino. Ingresso gratuito. Prossimi tornei Dal 18 al 26 a Sernaglia 2° Open di Primavera di 4^ categoria maschile. Sono 87 i giocatori coordinati da Renzo Mancuso e Loredana Venturini. Dal 24 Marzo al 6 Aprile Open maschile al Park tennis di Villorba. Dirige Roberto Marian che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3. Al Tc Castelfranco Via Sicilia 38 nel weekend 25 e 26 Marzo Rodeo femminile fino alle giocatrici di massima categoria 3.5. Dirige Enrico Comacchio che accetta le iscrizioni fino alle ore 12 del 22/3.