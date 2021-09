Park Villorba agguanta la D1, argento nel torneo regionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nel weekend ad Albarella il Comitato Regionale della Federazione Italiana Tennis ha chiuso l’annata sportiva 2021 a squadre, con la kermesse delle finali regionali. Di fronte tutti i 14 team che hanno raggiunto la promozione alla classifica superiore. In palio il titolo regionale, ovvero come essere la miglior squadra veneta 2021 delle categorie D1-D2-D3 e D4. Nella D2 maschile dopo la meritata promozione alla D1, c’era per la conquista del vertice veneto il Park Tennis di Villorba. Partita che l’ha visto arresendersi ai veronesi dello Sporting Villabella per 3-1. In formazione David Cepak, Carlo De Nardi, Gianfranco Griso e Francesco Sain. Non solo atleti ma uno step anche per gli arbitri convocati, dove c’era anche il mottense Mauro Granzotto in odore di promozione al livello nazionale. Sempre al Park di Villorba c’è l’appuntamento con Bepi Zambon per la presentazione del suo libro “Bepi oltre la rete” scritto da Prando Prandi. Tutti gli amici si raduneranno in Via Rosselli a Villorba Venerdì 1 Ottobre alle ore 17.30. Ad Altivole è in atto l’Open Progress Profile per singoli e doppi diretto da Carlo Udino Baggio con la supervisione di Mauro Cenedese. Ben 182 i tennisti impegnati, Mercoledì 29 si inizia a giocare dalle ore 13 fino alle 22.30 circa. Draw di terza in svolgimento. Nel weekend 9 e 10 Ottobre al New Tennis Silea Rodeo femminile limitato alle giocatrici fino al 3.4. Iscrizioni via mail: info@newtennisclubsilea.it entro le ore 12 del 7/10. Altro Rodeo weekend al Tc Mogliano per giocatori e giocatrici di 4^ categoria. Anche qui iscrizioni entro le ore 12 del 7/10 https://www.tennisclubmogliano.it/attivita-sportive/tennis/tornei/modulo-iscrizione-tornei-fit/