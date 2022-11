Al Park Tennis di Villorba è tutto pronto per il Tpra Grand Prix Torino 2000

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Al Park di Villorba tutto pronto per il Tpra Grand Prix Torino 2000, tornei di Singolo e doppio per agonisti e non agonisti. Opportunità questa per capire il proprio livello di gioco raggiunto durante gli allenamenti. Questo in chiave Nc e non ancora agonisti. Per gli agonisti già abituati alle competizioni il loro livello di gioco è quello assegnato dal ranking. Infatti è previsto l’incrocio fino ai 4.4 nei singoli e fino ai 4.1 nei doppi. Insomma ce n’è per tutti i livelli di gioco, ovviamente per la quarta categoria. Si gioca su campi in terra rossa nel weekend 12 e 13 Novembre. Per info ed iscrizioni 347-7724489, oppure direttamente sulla piattaforma www.tpratennis.it A Vedelago l’Alpe Adria continua la sua programmazione agonistica con un altra kermesse fino al 20 Novembre per players 3.4. Tabellone intermedio che recita la tenzone di 86 giocatori nel maschile e 26 nel femminile diretti da Dean Pinezic. Cronoprogramma che vede in campo i 4.2 dalle 12.30 odierne fino alle 21.00.