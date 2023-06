Al Park di Villorba concluso lo young Boys Domenica 2 ritorno in Lombardia per la B2

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il torneo giovanile al park di Villorba per i giovani dai 10 ai 16 anni circuito Young Boys, con 112 iscritti, si è concluso con le seguenti affermazioni. Nell’under 10 maschile Alessandro Soncin del Caorle con il giocatore di casa Giovanni Ortica. Nell’under 12 Lorenzo Genna del Volpago con Giacomo Aldo Vettori del Park. Nell’under 14 Lorenzo Scalettari del Bassano un doppio 6/4 con il compagno di club Alex Brunello. Nell’under 16 è ancora un affare targato Bassano con il bis di Lorenzo Scalettari al terzo set su Elia Zonta. Nel femminile non poteva che affermarsi Agata Maria Buzzo della Polisportiva Preganziol con Bianca Galliazzo del Green Garden di Mestre. Nell’under 12 è un affare tutto Green Garden con Ginevra Bellio e Martina Marcolin Nel 14 Costanza Cassina del Plebiscito al terzo set con Teresa Testa del Park. Nel 16 Alice Sostenio del Tai di Loreggia al terzo set con Costanza Cassina. In casa Park stanno lavorando alacremente le compagini femminili, dove Domenica 25 per i play off della serie C contro le bergamasche di Clusone hanno confezionato il risultato di parità 2-2. Domenica 2 il ritorno in Lombardia con una trasferta “tosta”. Altra trasferta per la D1 al Plebiscito di Padova valida per la promozione in C anche questa per 2-2 e ritorno in Via Rosselli, dove dopo la nuova e luminosa copertura è stato rifatto anche il fondo sintetico. TORNEI IN CORSO Fino al 03/7 da Panatta Open maschile e femminile con 4.000€ di Montepremi. Sono 138 i players coordinati da Moira Baratto e Debora Comici. Fino al 2/7 al Ranazzurra di Conegliano 5^ Edizione. Enrico Moretti coordinerà il draw maschile fino ai giocatori 3.5 con 119 tennisti. Dirige Giampaolo Turri. Fino al 2/7 ad Altivole per gli under 14 anni draw a loro dedicato. Fino al 5/7 a Volpago Trofeo New Print draw maschile per giocatori fino alla terza categoria. Sono 108 i giocatori agli ordini di Aldo Bernardi che si contenderanno 1.000€ di montepremi. Fino al 9/7 a Motta di Livenza Open maschile e femminile fino alla 2^ categoria con montepremi di 4.000€. Sono 101 i players in lizza. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE Dal 1/7 al 16/7 a Istrana Trofeo Positello Open maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 29/6 per giocatori fino ai 3.5. Dal 7/7 al 21/7 3° Memorial Tombacco al TCVO tennis Club Via Olivera di San Vendemiano, Open maschile con 3.000 di montepremi. Iscrizioni entro le ore 12 del 5/7. A Mogliano dal 08 al 16 Luglio torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 6/7.