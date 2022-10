Spresiano, partita del cuore per gli ospiti di Casa Masetto e Bambù

Stefano ha 50 anni ed è uno degli ospiti di casa Masetto. Ogni giorno si è recato in Comune a Spresiano per chiedere di organizzare una partita di calcio, una partita del cuore. Lui super tifoso, segue tutte le squadre italiane. Ed ovviamente è stato uno dei calciatori di questo evento che si è disputato domenica scorsa, 9 ottobre, al campo sportivo di Spresiano.

Portiere, con tanto di maglia di Buffon, Stefano ha giocato tutti i 90 minuti. Una grande festa che ha coinvolto amministratori del comune di Spresiano, vecchie glorie del calcio del territorio e i ragazzi della società sportiva Lovispresiano. Ma i protagonisti di questa giornata all’insegna dell’inclusione e della solidarietà sono stati gli ospiti della comunità alloggio per ragazzi con disabilità “Casa Masetto” e i ragazzi della comunità alloggio “il Bambù”. Sugli spalti gli ospiti hanno seguito con sorrisi immensi la partita. «Una bella occasione di ritrovo tra vecchi amici e un momento di solidarietà per i ragazzi meno fortunati, che hanno potuto passare qualche ora diversa in allegria» commenta Roberto Fava assessore al sociale di Spresiano e calciatore di questa sfida. Al termine si è tenuta la premiazione del miglior giocatore dell’incontro che non poteva che essere Stefano che ha alzato al cielo la sua coppa. «Questi sono momenti che fanno bene a tutta la comunità – spiega il sindaco di Spresiano Marco della Pietra perché oltre alla bellissima giornata, trascorsa tutti insieme, dopo gli anni di pandemia, è un momento importante all’insegna dell’inclusione. Sono iniziative semplici ma che fanno molto di più di grandi eventi». Manifestazione che tutti hanno chiesto a gran voce di ripetere il prossimo anni. Al termine della partita non poteva mancare il finale con un brindisi tutti insieme.