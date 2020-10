Pattinaggio corsa, ottimi risultati per Beggiato e Carrer ai Campionati italiani sprint

La sezione pattinaggio corsa della Polisportiva Casier riparte da due medaglie ai campionati italiani dei 100 metri sprint in corsia. Merito di Ilaria Carrer e Camilla Beggiato, rispettivamente prima e terza nella gara allieve della rassegna tricolore che a Riccione, dove a giugno si sarebbe dovuta disputare l’edizione inaugurale degli Italian Roller Games, ha sancito la ripresa dell’attività agonistica nazionale del pattinaggio corsa.

Le gare di velocità pura si sono svolte lungo il centralissimo Viale Ceccarini. Una cornice inedita che ha confermato il talento delle giovani pattinatrici della Polisportiva Casier, già abituali frequentatrici di podi in ambito nazionale e non solo, considerando i tre argenti conquistati da Ilaria Carrer ai Campionati Europei 2019 di Pamplona. Camilla Beggiato ha poi anche ottenuto un bel settimo posto nel campionato italiano di maratona, che per la categoria allieve si è disputato sulla mezza distanza. Sui classici 42 chilometri della maratona bel risultato di Andrea Bighin, tecnico e atleta della Polisportiva Casier, sesto nella gara seniores dopo aver pattinato a lungo nel gruppo di testa. Sempre nella maratona, anche il 15° posto di Alessia Amadi nella prova juniores.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Polisportiva Casier ha inoltre festeggiato la vittoria tricolore nella categoria Master Over 40 di Marco Nuvolara, tecnico del settore giovanile e a lungo tra gli atleti simbolo della società trevigiana, attualmente tesserato con il club emiliano Piace Skaters. Oltre 400 gli atleti complessivamente al via della rassegna tricolore, in rappresentanza di un’ottantina di società. Un bel ritorno sulla platea nazionale per uno sport che, come tanti, ha particolarmente sofferto il periodo dell’emergenza sanitaria. Ora l’attenzione della Polisportiva Casier si sposta sul Campionato italiano strada, in programma il secondo weekend di ottobre a Terni. Sognare altri podi, non è vietato. Sarebbe il miglior modo per chiudere una stagione complicata e lanciare la volata verso un 2021 che anche il mondo del pattinaggio si augura più felice.