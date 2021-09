Pattinaggio corsa, tre ori per la Polisportiva Casier in Coppa Italia

Merito di Leonardo Spessotto, leader nei 3000 metri in linea della categoria ragazzi, di Edoardo Colle, senza rivali nella 100 metri sprint della categoria ragazzi 12M (oltre che secondo nella 2000 metri a punti), e di Antonio Barbierato, numero uno nella 1000 metri in linea esordienti

La Polisportiva Casier continua a mietere successi nelle prove di Coppa Italia di pattinaggio corsa che per la settima prova, abbinata al Grand Prix Giovani, ha fatto tappa a Trebaseleghe, nel padovano. Dopo i tre ori conquistati la settimana precedente nel memorial “Arturo Ponzetti” a Rovigo, la società trevigiana ha siglato un’altra tripletta. Merito di Leonardo Spessotto, leader nei 3000 metri in linea della categoria ragazzi, di Edoardo Colle, senza rivali nella 100 metri sprint della categoria ragazzi 12M (oltre che secondo nella 2000 metri a punti), e di Antonio Barbierato, numero uno nella 1000 metri in linea esordienti.

Da segnalare anche l’ottima prova di Asia Vecchiato, argento nei 1000 metri in linea della categoria esordienti, bronzo nella 50 metri sprint e ancora argento nella combinata Formula Tiezzi. Per la Polisportiva Casier anche un bel decimo posto (su 23 squadre provenienti da tutto il Nordest e non solo) nella graduatoria di società.