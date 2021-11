Pattinaggio corsa, Polisportiva Casier sul podio mondiale con Carrer e Beggiato

Da Canelas a Ibaguè, dalle medaglie europee a quelle mondiali: Ilaria Carrer e Camilla Beggiato si confermano tra le più promettenti pattinatrici a livello internazionale, salendo sul podio nella rassegna iridata iniziata sabato 6 novembre in Colombia. Sull’anello di Ibaguè, nella notte italiana, le due pattinatrici della Polisportiva Casier, insieme alla lombarda Sofia Saronni, si sono aggiudicate l’argento nell’Americana juniores.

Il titolo iridato è andato al formidabile terzetto colombiano, espressione della nazione attualmente leader nel medagliere, ma le tre azzurrine hanno raccolto applausi, conquistando la piazza d’onore in una gara incertissima, in cui Francia e Repubblica Ceca, distanziate di pochi decimi, hanno insidiato sino all’ultimo metro il piazzamento delle italiane. Per le allieve del tecnico Andrea Bighin è la conferma su un podio internazionale, dopo le vittorie ottenute a luglio nella rassegna continentale di Canelas (Portogallo), dove Ilaria Carrer ha conquistato tre ori e Camilla Beggiato uno. A Canelas lo stesso terzetto, completato da Sofia Saronni, aveva vinto il titolo europeo nell’Americana. Ibaguè ha confermato la forza e la compattezza di un team che rappresenta il futuro del pattinaggio azzurro.

In precedenza, Camilla Beggiato era giunta quinta di categoria nei 500 metri Sprint, gara in cui Ilaria Carrer si era piazzata ottava. Nel Giro ad atleti contrapposti, ottimo settimo posto dell’ancora 16enne Giorgia Fusetto, brava a competere con pattinatrici anche di due anni più anziane, e nona Ilaria Carrer. Italia quinta nel medagliere (due argenti e cinque bronzi) alle spalle di Colombia, Ecuador, Taiwan e Francia. Ma il bilancio non è ancora definitivo: domani, mercoledì 10 novembre, dopo una giornata di pausa, partiranno le gare su strada che si concluderanno sabato 13 novembre con la maratona.