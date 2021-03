Pattinaggio corsa, tre titoli tricolori per la Polisportiva Casier

Ai campionati italiani indoor di Pescara doppietta d’oro per Ilaria Carrer e gradino più alto del podio anche per Giorgia Fusetto

Tre ori, un bronzo e un piazzamento di squadra a ridosso dell’Olimpo delle società italiane. La stagione del pattinaggio corsa è partita dai campionati italiani indoor di Pescara, dove la Polisportiva Casier ha confermato la crescita dei suoi giovani e una compattezza di squadra con pochi eguali.

La rassegna tricolore, alla palestra comunale “ex Gesuiti”, ha offerto i due ori di Ilaria Carrer nella categoria juniores. La pattinatrice della Polisportiva Casier si è prima imposta nella crono ad atleti contrapposti e poi ha concesso il bis nei 1000 metri sprint. Nella stessa categoria, anche il bronzo di Camilla Beggiato nella crono ad atleti contrapposti. Sfortunata invece la sua prova nei 1000 metri sprint: Camilla è stata coinvolta in una caduta di gruppo, non ha riportato particolari conseguenze fisiche, ma ha dovuto accontentarsi del 13° posto.

Il terzo oro vinto dalla Polisportiva Casier a Pescara è merito di Giorgia Fusetto, leader nella crono ad atleti contrapposti e poi ottima quarta nei 1000 metri sprint. Alla spedizione tricolore hanno partecipato, a livello seniores, anche Carlotta Camarin, 11^ nella crono ad atleti contrapposti e 14^ nei 1000 metri sprint, e Davide Paolì, 11° nella crono ad atleti contrapposti.

Guidata dal tecnico Andrea Bighin, la Polisportiva Casier ha così ottenuto uno splendido ottavo posto nella classifica a squadre in cui sono entrati ben 62 team. Carrer, Beggiato e Fusetto sono poi state convocate dal ct azzurro, Massimiliano Presti, per il primo raduno nazionale del 2021, che si terrà dal 9 all’11 aprile a Pescara. La stagione non poteva iniziare meglio per la Polisportiva Casier.