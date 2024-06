Pattinatori Sile, prestazioni da applausi e pass per i campionati italiani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Protagonisti gli atleti della Pattinatori Sile ai campionati regionali Fisr con titoli, medaglie e qualificazioni agli Italiani. La kermesse sportiva è iniziata con i piccoli Giovanissimi A, Sofia Perissinotto esordisce con un buon programma di gara, Lorenzo Galeazzo medaglia d’oro e convocazione al prestigioso Trofeo delle Regioni il prossimo settembre. Concluso l’ultimo regionale a Colceresa (VI) per le categorie esordienti regionali A e B, Elena Tomè 2^ vice campionessa e 10^ class. Elisa Deschi, 6^ class. Emma Cornacchia, competizioni di 27 atleti, Leonardo Pecci medaglio d’oro campione regionale. Ottime le prestazioni delle allieve, per le categorie regionali A e C, Agata Zanato conquista il 4^ posto e nota di merito per il 10 piazzamento nella specialità solo Dance che ha intrapreso da pochi mesi, Vittoria Foccardi campionessa regionale medaglio d’oro. Le atlete effettive si qualificano tutte sul ranking nazionale per le ottime prestazioni e strappano il pass per il campionato Italiano a Montebelluna, cat A Matilde Tronchin 4^ e rispettivamente 7^ e 8^ Rachele Burattin e Giada Ruggiero Ruggiero, cat. B medaglia d’argento per Alice Marra e 7^ Vittoria Daniel, inoltre per Vittoria Daniel 7’ piazzamento nella specialità solo Dance si qualifica per il campionato Italiano Allievi Nazionale a Piancavallo il prossimo Luglio. L’atleta Cadetta solo Dance Angelica Serafin 9^ al regionale inoltre ottimo piazzamento con le compagne Laura Coz, Elisabetta Tonello e Claudia Mallardi quartetto Junior Goldwings al regionale di Caorle. Anche il quartetto promozionale Shadows 7^ al campionato regionale Aics di Montebello in crescita nella loro assiduità. Prossimo Luglio, appuntamento con il campionato italiano a Ponte di Legno (Bs) per le atlete Maria Da Ros cadetta B, Beatrice Zanette Junior e Riccardo Bonotto Senior, nei primi posti ranking nazionale e successivamente per gli ottimi piazzamenti al regionale per Divisione C Marta Regazzo e Divisione D Giulia Daniel staccano la convocazione al campionato italiano di Piancavallo.

Hanno partecipato alle ultime 2 tappe le atlete InLine di Pieris e Alzano Lombardo qualificandosi in quest’ultima nella 3^ div. Sofia Comin 1^medaglia d’oro, Beggio Sonia 2^ argento e nella 1^ div. Vittoria Daniel 1^ class. medaglia d’oro, campionessa regionale Veneto e parteciperà al campionato Italiano InLine di Ponte di Legno. Una menzione speciale a tutti gli atleti, all’esordio nelle tappe Fisr delle Giovani Promesse e Primi Passi incetta di podi, conquistano la convocazione al regionale che avrà luogo a Trissino sabato 15 giugno e per coloro che hanno partecipato nelle categorie promozionali al campionato Regionale Aics Veneto dello scorso Maggio c/o il Palaparco di Silea, 3 giornate intense con la partecipazione di società venete e circa 370 atleti, promuovendo e valorizzando un evento così importante nel ns.territorio. Complimenti agli atleti, ai tecnici allenatori per questi importanti risultati che inorgoglisce la Società Aps Pattinatori Sile in previsione dei appuntamenti ai campionati Italiani.