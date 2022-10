A Pavia i tennisti trevigiani over 60 e 70 sul podio nei campionati Veterani dello Sport

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 8 e Domenica 9 si è disputato a Pavia anche il Campionato Nazionale dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport Unvs. La disciplina in questo caso si trattava del Tennis settore maschile, categoria Over 60 e la Sezione di Treviso è salita sul terzo gradino del podio alle spalle di Massa e Pavia. La formazione della squadra trevigiana capitanata da Mario Carnio insieme a Renzo Bonato, Massimo Fommei e Fabio Marconato. Sempre a Pavia nelle date 1 e 2 ottobre si era invece tenuto il Campionato Nazionale UNVS Tennis Maschile Over 70. La squadra della Sezione trevigiana composta dal capitano Antonio Cendron, Roberto Agostinetto, Mauro Fantin e Achille Sogliani ha conquistato il secondo gradino del podio alle spalle di Massa e davanti a Pavia. A Vedelago prosegue il draw per giocatori fino ai 3.5 con tabellone maschile e femminile con 185 giocatori. Venerdì si gioca dalle 10.00 alle 22.00 in palio i pass per il main draw. Fino al 30 Ottobre ad Altivole torneo di 3^ categoria per singoli e doppi, maschile, femminile e misto con 213 contendenti. A Volpago Trofeo Still Rodeo Open maschile il 22 e 23 Ottobre dove saranno 16 i partecipanti dalla 1^ categoria a scendere. Direzione di Gianfranco Casagrande coordinato da Giuliano Ferro.