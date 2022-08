Oggi a Pederobba, dalle 17 ci sono le semifinali del Dm Decori e Generali Tezza

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

A Pederobba torneo di 3^ maschile trofei Dm Decori e Generali Tezza, tempo di semifinali. Erano una novantina i giocatori che stanno onorando la competizione agli ordini di Alan Paulon e Mauro Cenedese, ne sono rimasti quattro in gara. Le due partite di oggi giovedì 18 che verranno giocate con qualsiasi condizione meteo grazie alla struttura fissa permanente, avranno il seguente orario. Alle 17 Eddy Bottarel con Riccardo Andreatta e alle 18.30 circa Alessandro Andreatta con Simone Gelli. Nel primo incontro sfida insolita, sarà ancora più forte il maestro o l’allievo ? Il maestro conoscendo l’allievo farà leva sui difetti evitando i suoi punti forti ? L’allievo avrà l’insolita soggezione nel ritrovare il suo formatore in gara ? Soltanto il campo darà il responso. Nella seconda semifinale previsioni temporalesche. Gelli che con il giovane Zanella ha patito il gioco spumeggiante del veneziano, ma che ha chiuso con il risultato che gli compete 6/1 6/2. Alessandro Andreatta molto solido che ha annichilito nel punteggio il giocatore di casa Franceschin, nonostante questi le abbia provate davvero tutte. Due semifinali molto incerte, la prima con un delicato equilibrio emotivo, la seconda senza freni. Nel senso che potrà essere giocata sotto una campana di vetro tatticamente parlando, con palle millimetriche come andrebbero a genio A Gelli oppure a tutta forza come potrebbe imporre Andreatta. In serata si conosceranno i finalisti.

Alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ maschile dal 19/8 al 31/8. Da domani inizieranno le prime gare che vedono in lizza la prima tornata di 30 giocatori nel draw di selezione, comandato dal veterano dello Scorzè Piero Scotti. Gli altri 50 da Lunedì sempre agli ordini di Paolo Borin e Nadia Schiavon inizieranno le battaglie via via più intense per l’equilibrio dei loro sfidanti. A Castelfranco Veneto Open maschile dal 20/8 al 04/9. Iscrizioni entro le ore 12 del 18/8, per tutti i giocatori. Dirige Gabri Peroni con la supervisione di Loredana Venturini. Rodeo sull’erba a San Marco di Resana nel long weekend 26-28 Agosto per i terza e quarta categoria con draws azzurri e rosa. Iscrizioni entro le ore 12 del 24/8. A Mogliano ci sarà l’Open giunto alla sua 8^ edizione. Diretto da Lucia Maffei con tabelloni azzurro e rosa sarà dotato di un montepremi di 2.500€. Date di svolgimento 27/8 al 11/9, con iscrizioni entro le ore 12 del 25/8 fino ai giocatori 2.8 quelli di classifica superiore ancora da definire. Torneo di 4^ categoria maschile Open Vp Verniciature al Park di Villorba dal 2 al 14/9 diretto da Roberto Marian. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 Agosto.