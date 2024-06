Tennis, la coppia Bassan e Mattiello vince il primo Trofeo Vidori di doppio

A Pederobba il 1° Trofeo Vidori di doppio per giocatori fino alla terza categoria è andato agli istranesi Bassan e Mattiello. Erano le 27 coppie ai nastri partenza che hanno dato spettacolo in questa disciplina. I favoriti veneziani Zanoni e Gianesi non sono riusciti a contrastare il duo spumeggiante istranese che hanno messo in discussione la finale soltanto nel primo set. Terzi posti per gli eurotennis Martin Simone e Frate Michele gli unici a carpire un set ai winners e per i castellani Ignjic ed Isolato.

Tornei in corso

Venerdì 14 giugno a Sernaglia, ore 20, si concludono i quarti di finale del 4° Open di Primavera che prevede un price money di 5mila euro. Si affonteranno Mattia Ghedin e Giovanni Peruffo e Matteo Marfia con Tommaso Gabrieli. Incontri degli Assoluti del Veneto in corso al Green Garden di Mestre che vedono gli stessi giocatori abbinati in modo diverso. Ghedin in arrivo in vacanza dagli States alle 15.30 odierne incrocerà la racchetta di Speronello, mentre Gabrieli quella di Scomparin. A Castelfranco fino al 19 giugno Torneo giovanile dai 10 ai 16 anni con 146 giovani. Partite che iniziano dalle 9 fino alle 19. A Mogliano fino al 22 giugno Torneo di 4^ maschile Trofeo Banca Generali Private con 120 players. Per i veterani a Istrana fino al 24 Giugno c’è il Trofeo Veneta Nastri con 5 draws dai 40 ai 65 anni e 55 giocatori a confronto.

Iscrizioni aperte

Alla Barchessa dal 15 Giugno al 1º luglio competizione maschile e femminile per giocatori fino ai 4.3. Sabato entreranno in campo ben 132 giocatori. Da Panatta dal 19 giugno al 3 luglio Open maschile e femminile con 4mila euro di montepremi. Iscrizioni dai 4.3 nel draw maschile e per quello rosa dalle 3.5, per tutti fino alle 12 del 17 giugno. A Volpago dal 21 giugno al 4 luglio Trofeo New Print per giocatori di 4^ categoria maschile. Iscrizioni fino alle ore 12 del 19 giugno. Al Park Villorba dal 21 al 30 giugno circuito young boys dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 19 giugno.