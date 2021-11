Per la Prosecco Doc Imoco Volley è tempo di anticipi

Il Mondiale per Club si avvicina sempre di più e si rende dunque necessaria una rivisitazione del calendario. Il match dell'undicesima giornata tra la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e Il Bisonte Firenze (squadra in cui milita l'ex Indre Sorokaite) si disputerà dunque domani alle ore 20:30 al PalaVerde di Villorba e le Pantere cercheranno di aggiornare ulteriormente la striscia vincente, ferma attualmente a 76 successi. Quello con le toscane, sconfitte per 3-2 a Chieri domenica scorsa, sarà il primo dei due impegni consecutivi nel palazzetto trevigiano (l'altro è in programma domenica prossima contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia).

A dirigere la sfida saranno i signori Frapiccini e Brancati.

LA VIGILIA DEL COACH - Tocca come di consueto a Daniele Santarelli presentare il match: "Proseguiamo il nostro percorso di crescita in vista del Mondiale e queste due partite in casa giungono a puntino per alzare il nostro ritmo. Sono le due ultima casalinghe prima di una serie di trasferte toste tra Champions e Mondiale. Ho avuto ottimi segnali dalla partita vinta domenica su un campo difficile come quello di Scandicci, ora mi aspetto continuità da queste partite. Domani abbiamo Il Bisonte che è una squadra sempre difficile da affrontare, con grandi attaccanti sia di palla veloce che di palla alta e un bel mix di gioventù ed esperienza, sarà una partita difficile contro una compagine che non molla mai ed ha le potenzialità per impensierire qualsiasi avversaria. Dovremo giocare veramente bene per vincere, ma siamo alla ricerca di migliorare costantemente il nostro gioco, manca poco al Mondiale quindi non ci possiamo accontentare, ma dobbiamo spingere al massimo. Sarebbe bello giocare queste due gare con tanto pubblico, perchè poi per venti giorni saremo in giro per l’Europa e ne sentiremo la mancanza".

EX DI TURNO - Oltre alla già citata Sorokaite c'è un'altra atleta che in passato ha vestito la maglia gialloblù, e cioè Terry Enweonwu.

