Piave jolly club: en plein a coppa Piave revival

Ottime le prestazioni degli equipaggi della scuderia automobilistica Piave Jolly Club alla 35^ edizione Coppa Piave Revival 2024. La gara di Regolarità si è svolta sabato 4 e domenica 5 maggio con partenza e arrivo al Centro Sportivo Lago Le Bandie di Lovadina di Spresiano in provincia di Treviso. Hanno determinato la classifica finale le 44 prove cronometrate su un percorso inedito di 190 km che ha attraversato la bellezza e la storia del territorio trevigiano, inclusi il Montello e le Colline del Prosecco di Conegliano, oltre a 4 rilevamenti validi per il Trofeo Thai Si. La graduatoria, per somma delle penalità acquisite nelle due tappe, assegna a Picco-Padoin (Porsche 911 2.4) la seconda posizione assoluta e la vittoria del 6° Raggruppamento, a Grio-Scrigner (BMW 1602) il settimo posto assoluto ed il successo nel 5° Raggruppamento, mentre Gastaldon-Pasetti (Lancia Fulvia HF) giungono ai piedi del podio del 6° Raggruppamento. Per loro merito Piave Jolly Club conquista il primo posto nella classifica riservata alle scuderie. Significativa anche la performance di Cicuttini-Castellano (Alfa Romeo Giulia TI) ma, per ragioni regolamentari, trasparenti ai fini della classifica. I portacolori di Piave Jolly Club, Grio-Scrigner (BMW 1602) hanno partecipato sabato 18 maggio a Montegrappa Legend, prova di regolarità classica con partenza da Pove del Grappa (Vi). All’arrivo, dopo 266 km con 51 rilevamenti di precisione, 6 controlli timbro e 5 riordini, tagliano il traguardo giungendo quinti assoluti e terzi in Gruppo RC4/1.