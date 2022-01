Campionato italiano di ciclocross: titolo a Pietro Deon

Pietro Deon si è laureato campione d'Italia di ciclocross esordienti di secondo anno. Il giovane di Camalò di Povegliano, 13 anni della società sportiva Sanfiorese che lo scorso anno a Lecce aveva conquistato il titolo del primo anno - diretto da Marco Paludetti e Roberto Della Libera - ha preso la testa della corsa al secondo giro e in solitaria è andato a cogliere il meritato successo anticipando i lombardi Paolo Favero e Ivan Colombo entrambi dell'Us Legnanese 1913: quarto il piemontese Paolo Marangon (GB Junior Team), quinto il figlio d'arte Patrik Pezzo Rosola (Hellas Monforte). Deon in questa stagione invernale si era aggiudicato la prova di Jesolo del Triveneto e due tappe del Giro d'Italia: a Sant'Elpidio a Mare e Corridonia. Su strada è giunto sesto al campionato italiano svoltosi a Chianciano a luglio 2021.

Giorgia Pellizotti non ce l’ha fatta tra le esordienti. La lombarda Elisa Bianchi (Team Piton) e la veneta Nicole Righetto (Team Velociraptors) hanno conquistato il titolo italiano di Ciclocross donne esordienti di secondo e primo anno. La Bianchi, bresciana di Lograto, bissa il successo dello scorso a Lecce tra le ragazze del primo anno. Fedele al pronostico, la portacolori del Team Piton ha dominato la scena superando la figlia d'arte Giorgia Pellizotti, del gruppo sportivo Mosole.

Tra i master titolo a Deborah Soligo di Casella d’Asolo (Gc Montegrappa), tra le élite women senior, Chiara Selva (Spezzotto Bike Team) trionfa tra le W2. Argento per Flavio Zoppas nel M6 (El Coridor Team), figlio dell’ex professionista Pietro e di Lucia Pizzolotto (Scd Dopla Treviso) tra le W3. Domenica pomeriggio è il turno del vittoriese Filippo Fontana, campione Under 23 uscente, impegnato nella gara d’élite.