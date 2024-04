La scuderia trevigiana Pieve Jolly sempre alla ribalta del panorama nazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La scuderia automobilistica Piave Jolly Club si riconferma nello scenario delle gare riservate alle Auto Storiche e presenta i portacolori 2024 impegnati nelle specialità: Velocità in Salita, Luciano Bianchin (Porsche RSR); Regolarità, Cicuttini-Castellano (Alfa Romeo Giulia TI), Gastaldon-Pasetti (Lancia Fulvia HF), Roberto Grillo (Porsche 911), Grio-Scrigner (BMW 1602), Picco-Soldan (Porsche 911 2.4); Rally, Mondinelli-Zani (MG MGB). Alberto Mondinelli e Valerio Zani difenderanno i colori di Piave Jolly Club al Rally Benaco Storico in programma a Caprino Veronese (Vr). La seconda edizione della gara si disputerà su un percorso fra il lago di Garda e le colline della Valpolicella con quattro prove speciali da ripetere due volte con una percorrenza di 56 km, per un totale di 226 km. Il rally si svolge venerdì 5 e sabato 6 aprile e l’equipaggio della scuderia trevigiana con il numero di gara 33 sarà tra i protagonisti del 1° Raggruppamento con la loro fascinosa MGB del 1963. Assolutamente da menzionare le partecipazioni agli eventi ACI titolati nei primi mesi dell’anno. L’ambizioso programma della coppia, nell’auto e nella vita, Grio-Scrigner (BMW 1602) inizia il 3 febbraio con la prova valida per il Trofeo Nazionale Regolarità, Le Colline dei Gonzaga. Su un percorso di 120 km con 45 prove cronometrate e 2 di media, il repentino annullamento di alcune prove equivoca l’impostazione del cronometro compromettendo la gara per i troppi centesimi di penalità. Una settimana dopo, il 9 e 10 febbraio, con partenza da Bardolino è stata disputata la Coppa Giulietta e Romeo, prima prova di Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. Ai nastri di partenza per Piave Jolly Club, Cicuttini-Grillo (Alfa Romeo Giulia TI) e Grio-Scrigner (BMW 1602). Un weekend dalle condizioni meteo non facili, pioggia misto a nebbia, impegna i nostri equipaggi con 65 rilevamenti sulle stradine bagnate della Lessinia. Tuttavia, Cicuttini-Grillo conquistano il primo posto del 5° Raggruppamento, del Gruppo RC4 e della classe fino a 1600cc; mentre Grio-Scrigner dominano la classifica Driver C e giungono ai piedi del podio in Gruppo RC4 e in classe fino a 1600cc. Al 2° round del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche, Coppa Città della Pace, sabato 24 febbraio, ancora presenti Grio-Scrigner (BMW 1602) e Amedeo Cicuttini con alle note Lia Castellano (Alfa Romeo Giulia TI). Gli equipaggi del sodalizio non sono tra i favoriti a causa della nevicata in Vallagarina nella notte della vigilia della gara e, per l’impraticabilità della strada, 3 delle 65 prove previste sono annullate. La prossima sfida tra gli scudieri di Piave Jolly Club: Coppa Piave Revival, sabato 4 Maggio.