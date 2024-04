Pinarello vince il Gp del Recioto gara internazionale

La bandiera italiana torna sventolare sul gradino più alto del podio del Palio del Recioto: a riportare i colori del tricolore della corsa dei sogni è stato Alessandro Pinarello, 20 anni, trevigiano di Giavera del Montello, che questa vittoria. Quarto Edoardo Zamperini della Uc Trevigiani Energiapura Marchiol, che correva sulle strade di casa. Pinarello ha corso con il Vc San Vendemiano e la Borgo Molino Vigna Fiorita Rinascita Ormelle di Roncadelle.

Sono stati 166, in rappresentanza di 35 formazione, gli atleti che hanno preso il via da Negrar (Vr). La forte andatura tenuta dalla testa del plotone ha frazionato il gruppo in più tronconi prima che a prendere il largo fosse un'azione di sei corridori. Quando, dopo 60 chilometri di bagarre, Pietro Sterbini (Technipes), Mate Hadden (Ara Skip), Marco Palomba (General Store), Roman Ermakov (CTF), Sebastian Putz e Simen Evertsen (Tirol KTM) riescono a fare la differenza, alle loro spalle il plotone rallenta la marcia e si ricompatta. Per i sei attaccanti si accende così la luce verde e il loro vantaggio raggiunge la punta massima di tre minuti sugli inseguitori; con questa situazione si entra nella fase decisiva della corsa: la lunga ascesa verso Fiamene consente a Giulio Pellizzari (VF Bardiani CSF Faizanè) di guidare la rimonta del gruppo sui fuggitivi di giornata. Il forcing dell'atleta che lo scorso anno aveva conquistato la medaglia d'argento sul traguardo di Negrar fa la selezione e rimangono in una decina a giocarsi il successo targato 2024. Poco prima dello scollinamento l'allungo decisivo, però, è di Alessandro Pinarello (VF Bardiani CSF Faizanè) che porta con sè il colombiano Diego Pescador (GW Erco Shimano).

Nel volgere di pochi colpi di pedale, la coppia guadagna 20" sugli ex compagni d'avventura, e si invola verso il traguardo di Negrar dove ad attenderli c'è il pubblico delle grandi occasioni. Alle spalle di Pinarello e Pescador si forma un drappello di sette unità che, però, non riescono più a riprendere le ruote dei battistrada. Pescador imbocca così l'ultima curva in prima posizione e lancia uno sprint lunghissimo: sulla sua scia Pinarello è bravo ad attendere il momento giusto per lanciare la propria volata, un rush che non lascia scampo al colombiano e che conduce il 20enne trevigiano al suo primo successo tra gli Under 23.

L'ordine d'arrivo del 61° Gp Palio del Recioto

1° Alessandro Pinarello (VF Bardiani CSF Faizanè)

che compie i 148,3 km in 3h54'15" alla media dei 37,985 km/h

2° Diego Pescador (GW Erco Shimano)

3° Sebastian Putz (Tirol KTM) a 36"

4° Edoardo Zamperini (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol)

5° Florian Samuel Kajamini (MBH Bank Colpack Ballan)

6° Pavel Novak (MBH Bank Colpack Ballan)

7° Matteo Scalco (VF Bardiani CSF Faizanè)

8° Giulio Pellizzari (VF Bardiani CSF Faizanè)

9° Jorgen Nordhagen (Visma Lease a Bike)

10° Marco Schrettl (Tirol KTM) a 1'19"

AZZURRA BALLAN È CAMPIONESSA PROVINCIALE DELLE ALLIEVE

La portacolori dell’U.C. Giorgione - reduce dalla vittoria all’esordio la scorsa settimana - il giorno di Pasquetta ha centrato il secondo posto al Gran Premio “Resana” che le ha permesso di indossare la maglia di campionessa della provincia di Treviso. Uovo di Pasqua con graditissima sorpresa per l’U.C. Giorgione. Al Gran Premio “Resana” la squadra presieduta dal Campione del Mondo Alessandro Ballan ha trovato la prima maglia della sua nuova gestione, quella, ambitissima, di campionessa provinciale di Treviso. Le ragazze guidate dai DS Marco Benfatto e Alice Favrin sono state sempre al centro della corsa, sia nella gara Esordienti che in quella Allieve, segno di una compattezza di squadra notevolissima, specie considerata la giovane età e la stagione appena cominciata.

In particolare nella competizione dedicata alle Allieve le ragazze dell’U.C. Giorgione hanno fatto la parte del leone, conquistando tutti i traguardi volanti previsti lungo i 54 km del percorso e restringendo il gruppo fino ad una trentina di unità, delle 90 in gara. Arrivati alla volata Azzurra Ballan ha fatto il resto: pur partendo da una posizione sfavorevole è riuscita ad aggiudicarsi la seconda piazza, cedendo solo all’austriaca Lea Sophie Unterkofler e conquistando così la maglia di campionessa provinciale.

Un’altra ottima giornata per la squadra, come si evince dalle parole del presidente Ballan: “Le ragazze hanno corso benissimo anche oggi, non possiamo che essere orgogliosi. Sia le più giovani, Esordienti 1° anno, che le Allieve, sono state presenti nei momenti clou, anzi hanno imposto la loro tattica, nonostante abbiano avuto anche qualche problema tecnico, come due cadute e una foratura. Se solo Azzurra fosse stata meglio piazzata all’inizio dello sprint avrebbe potuto vincere, ma nel complesso va già benissimo così. Giornate come questa ci danno ancora più fiducia per il resto della stagione e per il lavoro che abbiamo cominciato da quest’anno”.